Россия массово скупает старые танкеры и хочет установить свою цену на нефть: поможет ли это ей

В ЕС ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В Кремле недовольны таким решением и рассматривают введение ответной минимальной цены. Впрочем, Россия может нарисовать там что угодно, это не повлияет на другие страны.

Таким образом, Россия пытается доказать, что не будет продавать нефть по цене ниже прайс-кепов. Об этом 24 каналу рассказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

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Россия не сможет не продавать нефть

Так, весь мир сможет наблюдать как Владимир Путин будет консервировать месторождения и за что россияне будут жить. По мнению международных аналитиков и наших партнеров, страна-агрессор не сможет не продавать нефть.

То есть у нее просто не сойдутся ее расходы в бюджете. Соответственно она вынуждена продавать,

– объяснила Загребельская.

Путин пытается создать "теневой флот"

Россия пытается сформировать свой так называемый "теневой флот". Для этого страна-агрессор скупает по невероятным ценам на рынке старые танкеры, которым 15 – 30 лет и они должны списываться на металлолом.

Танкеры сейчас скупаются, чтобы пробовать перевозить ими нефть. Наибольшим спросом пользуются танкеры "Афромакс" – они могут перевозить наибольшее количество баррелей нефти. Причем эта массовая покупка танкеров привела к тому, что цена на них повысилась на 83% за последние несколько месяцев,

– рассказала основательница "Лиги антитраста".

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Какие еще проблемы с перевозкой российской нефти

К тому же, России повысили стоимость перевозки нефти. Так, если раньше стоимость перевозки российской нефти составляла 80 тысяч долларов в день, то сегодня компании берут уже около 130 тысяч долларов.

Кроме того, расстояние, которое должны преодолевать танкеры страны-агрессора, также увеличилось, ведь теперь они должны обходить определенные точки. Соответственно расстояние, которое раньше танкеры могли преодолевать за дни, теперь превращается в месяцы.

"Создание "теневого флота" из старых танкеров и прочее – это абсолютно утопическая идея. Россия не сможет ее воплотить в жизнь", – отметила Загребельская.

Россия будет вынуждена подчиниться прайс-кепу

Для того чтобы продавать свою нефть, России нужно будет подчиниться этой верхней границе – прайс-кепу,

– подчеркнула основательница "Лиги антитраста".

По ее мнению, Индия будет придерживаться прайс-кепа на российскую нефть. Единственное, официально она вряд ли присоединится. В то же время, со стороны Китая есть заявление, что они будут продолжать энергетическое сотрудничество со страной-агрессором.

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