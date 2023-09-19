Вони непогано заробляли на експорті зернових: наскільки важливий для України польський ринок

Польща блокує імпорт зерна з України через свою територію до третіх країн. Однак є сподівання, що через певний час ця ситуація зміниться.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, зауваживши, що триває офіційне та неофіційне спілкування з польськими депутатами щодо імпорту українського зерна.

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Офіційно там переконують, що ввезення українського зерна б'є по польських фермерах. Тому вони хочуть їх захистити, хоч це й порушує європейські директиви. Неофіційно там розуміють, що ситуація неоднозначна.

Неофіційно там розуміють, що це не зовсім так. Польський ринок – це ринок малих фермерів, які переважно працюють на внутрішнє забезпечення. А українські фермери постачають на експорт до інших країн через Польщу,

– зауважив Соломчук.

Цікаво, що Німеччина та інші держави погоджуються приймати українську сільськогосподарську продукцію. Фермерство входить до топ-5 діяльності економіки Німеччини. І там українське зерно ніяк не заважає місцевим фермерам.

15 жовтня 2023 року у Польщі мають відбутися парламентські вибори. Тому є сподівання, що після цього ситуація зміниться. Адже зараз є припущення, що питання українського зерна можуть використовувати у політичній боротьбі.

Давайте не забувати, що польські фермери, як і в інших країнах ЄС, сильно дотуються від Європарламенту. Там загалом йде більш ніж 50 мільярдів євро на дотації. Можна жити на дотації і вирощувати якісну продукцію,

– зауважив Соломчук.

Україна ще не перебуває в ЄС, але вже рухається до нього. І досить недоречно порушувати директиви та блокувати імпорт зерна в інші держави.

Чи важливий для України польський ринок

Як наголосив Соломчук, Польща є важливою державою для України у контексті транзиту. Зернова продукція здебільшого йшла саме до інших держав через територію Польщі. А на внутрішній ринок, до прикладу, заходять кондитерські вироби, мед, напівфабрикати.

Звісно, у Польщі закуповували певну частину української макухи та соєвого шроту для комбікормів. Але від цього вигравали польські фермери, які займаються тваринництвом. У них був дешевший комбікорм, від чого росте рентабельність.

Більшість продукції на 99% йшли на експорт до інших країн. Нам Польща потрібна у плані логістики. Та й вони непогано на цьому заробляли. Там тисячі робочих місць, оплата за вагони, перевалки, супровід автомобілів, портову інфраструктуру. Досить великі кошти, які йшли до польського бюджету,

– зазначив Соломчук.

Ембарго на українське зерно: коротко