Они достаточно неплохо зарабатывали на экспорте зерновых: сколь важен для Украины польский рынок

Польша блокирует импорт зерна из Украины через свою территорию в третьи страны. Однако есть надежда, что через некоторое время эта ситуация изменится.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, отметив, что продолжается официальное и неофициальное общение с польскими депутатами относительно импорта украинского зерна.

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Официально там утверждают, что ввоз украинского зерна бьет по польским фермерам. Поэтому они хотят их защитить, хоть это и нарушает европейские директивы. Неофициально там понимают, что ситуация неоднозначна.

Неофициально понимают, что это не совсем так. Польский рынок – это рынок малых фермеров, которые преимущественно работают на внутреннее обеспечение. А украинские фермеры поставляют на экспорт в другие страны через Польшу,

– заметил Соломчук.

Интересно, что Германия и другие государства согласны принимать украинскую сельскохозяйственную продукцию. Фермерство входит в топ-5 деятельности экономики Германии. И там украинское зерно никак не мешает местным фермерам.

15 октября 2023 года в Польше должны пройти парламентские выборы. Поэтому есть надежда, что после этого ситуация изменится. Ведь есть предположение, что вопросы украинского зерна могут использовать в политической борьбе.

Давайте не забывать, что польские фермеры, как и в других странах ЕС сильно дотируются от Европарламента. Там в общей сложности идет более 50 миллиардов евро на дотации. Можно жить на дотации и выращивать качественную продукцию,

– заметил Соломчук.

Украина еще не находится в ЕС, но уже двигается к нему. И достаточно некоректно нарушать директивы и блокировать импорт зерна в другие государства.

Важен ли для Украины польский рынок

Как отметил Соломчук, Польша является важным государством для Украины в контексте транзита. Зерновая продукция в основном шла именно в другие государства через территорию Польши. А на внутренний рынок, например, заходят кондитерские изделия, мед, полуфабрикаты.

Конечно, в Польше закупали определенную часть украинского жмыха и соевого шрота для комбикормов. Но от этого выигрывали польские фермеры, занимающиеся животноводством. У них был более дешевый комбикорм, от чего растет рентабельность.

Большинство продукции на 99% уходили на экспорт в другие страны. Нам Польша нужна в плане логистики. И они неплохо на этом зарабатывали. Там тысячи рабочих мест, оплата за вагоны, перевалки, сопровождение автомобилей, портовую инфраструктуру. Достаточно большие средства, которые шли в польский бюджет,

– отметил Соломчук.

Эмбарго на украинское зерно: коротко