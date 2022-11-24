"Енергосистема України розділилася": експерт пояснив, чи було блекаутом відключення 23 листопада

23 листопада росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів критичної інфраструктури у більшості населених пунктів застосовували аварійні відключення.

Однак повністю погасити нашу енергосистему неможливо. Про це 24 каналу сказав експерт з енергетики Григорій Плачков.

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Як зазначив Плачков, українська енергосистема від'єдналася від європейської та розділилася на острови споживання. Однак повного блекауту росіянам досягти не вдалося.

Це не блекаут. Наша енергосистема розділилася на острови споживання, які потім за 5 – 6 годин були зібрані. І зараз поступово намагаються надати і тепло, і світло, і воду споживачам,

– зауважив він.

Експерт зауважує, що позбавити людей усього вищезгаданого дуже просто. А ось на відновлення насосів, систем та іншого обладнання потрібен деякий час.

Чому окупанти зосередилися на Києві та Львові

Внаслідок масованої ракетної атаки 23 листопада Львів залишився без світла та води. Критична ситуація була й у Києві. Безумовно, вважає Плачков, зосередження уваги окупантів на цих двох містах є невипадковою.

Київ – це столиця. А Львів є другою столицею, яка розташована у тилу. Відомо, що на початку війни до Львова було передислоковано частину Кабміну,

– відзначає Григорій Плачков.

За словами Плачкова, росіяни дійсно знають, де наші слабкі місця й куди вдарити, аби завдати серйозних наслідків. В "Укренерго" зазначили, що на деяких підстанціях вже зафіксовано близько 7 – 8 прильотів. Річ у тім, пояснює експерт, що до 2021 року Україна, Росі, Білорусь, Молдова мали єдину енергомережу, та за 4 дні до війни ми від'єдналися від неї.

"Росіяни дуже гарно знають нашу енергосистему. Я думаю, що без допомоги фахівців, які розуміються на атомних, теплових та гідроелектростанціях – не обійшлося. Вони знають, куди гатять й навіщо це роблять", – запевняє експерт з енергетики.

У якому стані енергосистема України

Річ у тім, підкреслює Плачков, що дуже складно відновити деяке унікальне обладнання. До прикладу, трансформатори 750 кіловольтів – це складний енергетичний агрегат, виготовлення якого займає 8 – 12 місяців.

Ми намагаємося замінити пошкоджене обладнання, але є речі, притаманні лише нашій енергосистемі. Але справляємося, енергетики працюють. Бачимо, що росіянам не вдалося занурити нашу державу у темряву. І не вдасться, на мій погляд,

– резюмував експерт з енергетики.

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