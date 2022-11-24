"Энергосистема Украины разделилась": эксперт объяснил, было ли блэкаутом отключение 23 ноября

23 ноября россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов критической инфраструктуры в большинстве населенных пунктов применялись аварийные отключения.

Однако полностью погасить нашу энергосистему невозможно. Об этом 24 каналу сказал эксперт по энергетике Григорий Плачков.

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Как отметил Плачков, украинская энергосистема отсоединилась от европейской и разделилась на острова потребления. Однако полного блекаута россиянам добиться не удалось.

Это не блекаут. Наша энергосистема разделилась на острова потребления, которые затем через 5 – 6 часов были собраны. И сейчас постепенно пытаются предоставить и тепло, и свет, и воду потребителям,

– заметил он.

Эксперт отмечает, что лишить людей всего вышеупомянутого очень просто. А вот на восстановление насосов, систем и другого оборудования уходит некоторое время.

Почему оккупанты сосредоточились на Киеве и Львове

В результате массированной ракетной атаки 23 ноября Львов остался без света и воды. Критическая ситуация была и в Киеве. Безусловно, считает Плачков, сосредоточение внимания оккупантов на этих двух городах неслучайно.

Киев – это столица. А Львов является второй столицей, которая расположена в тылу. Известно, что в начале войны во Львов была передислоцирована часть Кабмина,

– отмечает Григорий Плачков.

По словам Плачкова, россияне действительно знают, где наши слабые места и куда ударить, чтобы нанести серьезные последствия. В "Укрэнерго" отметили, что на некоторых подстанциях уже зафиксировано около 7 – 8 прилетов. Дело в том, объясняет эксперт, что до 2021 года Украина, Россия, Беларусь, Молдова имели единую энергосеть, но за 4 дня до войны мы от нее отсоединились.

"Россияне очень хорошо знают нашу энергосистему. Я думаю, что без помощи специалистов, которые разбираются в атомных, тепловых и гидроэлектростанциях – не обошлось. Они знают, куда лупят и зачем это делают", – уверяет эксперт по энергетике.

В каком состоянии энергосистема Украины

Дело в том, подчеркивает Плачков, что очень сложно восстановить некоторое уникальное оборудование. Например, трансформаторы 750 киловольтов – это сложный энергетический агрегат, изготовление которого занимает 8 – 12 месяцев.

Мы стараемся заменить поврежденное оборудование, но есть вещи, присущие только нашей энергосистеме. Но справляемся, энергетики трудятся. Видим, что россиянам не удалось погрузить наше государство во тьму. И не удастся, на мой взгляд,

– резюмировал эксперт по энергетике.

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