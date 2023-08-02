Домовились про візит: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним
Джерело:Канцелярія Ердогана
Президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Турецький лідер заявив, що країна далі докладатиме зусиль, щоб продовжити зернову угоду.
Також політики домовились про візит Владіміра Путіна в Туреччину. Перед цим головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснював, що Ердоган може дотиснути Путіна повернутись до зернової угоди.
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Що відомо про розмову Ердогана з Путіним
Реджеп Ердоган заявив у розмові з Путіним, що під час російсько-української війни "не слід вживати заходів для ескалації". Окрім того, турецький президент вказав на важливість Чорноморської ініціативи та додав, що вона є "містком миру".
Президент Туреччини під час розмови з Владіміром Путіним сказав, що:
- довготривале припинення Чорноморсь1кої ініціативи не приносить нікому користі;
- найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи;
- ціни на зернові культури, які знизилися на 23% під час дії зернової угоди, збільшилися на 15% за останні два тижні.
Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи,
– повідомили в канцелярії Ердогана.
Що заявили в Кремлі
У Путіна заявили, мовляв, він знову говорив Ердогану про те, що нібито за "відсутності прогресу у реалізації російської частини зернової угоди її чергове продовження втратило сенс".
Диктатор також сказав, що вони домовились про продовження контактів на різних рівнях, включно з підготовкою можливої зустрічі.
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Що цьому передувало
- 17 липня Росія заявила про вихід з зернової угоди. Також Кремль сказав, що з 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Окрім цього, російські загарбники почали цинічно обстрілювати портову інфраструктуру на Півдні України.
- Видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, писало, що нібито Ердоган "розлютив" російську владу, коли дозволив повернутись в Україну командирам "Азову". Мовляв, саме тому Путін ігнорував запити Реджепа Ердогана провести переговори щодо продовження зернової угоди.