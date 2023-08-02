Домовились про візит: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Турецький лідер заявив, що країна далі докладатиме зусиль, щоб продовжити зернову угоду.

Також політики домовились про візит Владіміра Путіна в Туреччину. Перед цим головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснював, що Ердоган може дотиснути Путіна повернутись до зернової угоди.

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Що відомо про розмову Ердогана з Путіним

Реджеп Ердоган заявив у розмові з Путіним, що під час російсько-української війни "не слід вживати заходів для ескалації". Окрім того, турецький президент вказав на важливість Чорноморської ініціативи та додав, що вона є "містком миру".

Президент Туреччини під час розмови з Владіміром Путіним сказав, що:

довготривале припинення Чорноморсь1кої ініціативи не приносить нікому користі;

найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи;

ціни на зернові культури, які знизилися на 23% під час дії зернової угоди, збільшилися на 15% за останні два тижні.

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи,

– повідомили в канцелярії Ердогана.

Що заявили в Кремлі

Суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна за причетність до незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії з 24 лютого 2022 року. Тобто російського диктатора можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Туреччина не ратифікувала його, тож на території країни Путіна, на жаль, не зобов'язані арештувати.

У Путіна заявили, мовляв, він знову говорив Ердогану про те, що нібито за "відсутності прогресу у реалізації російської частини зернової угоди її чергове продовження втратило сенс".

Диктатор також сказав, що вони домовились про продовження контактів на різних рівнях, включно з підготовкою можливої зустрічі.

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Що цьому передувало