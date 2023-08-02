Договорились о визите: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Турецкий лидер заявил, что страна будет дальше прилагать усилия, чтобы продлить зерновое соглашение.

Также политики договорились о визите Владимира Путина в Турцию. Перед этим главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснял, что Эрдоган может дожать Путина вернуться к зерновой сделке.

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Что известно о разговоре Эрдогана с Путиным

Реджеп Эрдоган заявил в разговоре с Путиным, что во время российско-украинской войны "не следует принимать меры для эскалации". Кроме того, турецкий президент указал на важность Черноморской инициативы и добавил, что она является "мостиком мира".

Президент Турции во время разговора с Владимиром Путиным сказал, что:

долговременное прекращение Черноморской инициативы не приносит никому пользы;

больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и имеющие низкие доходы;

цены на зерновые культуры, снизившиеся на 23% во время действия зерновой сделки, увеличились на 15% за последние две недели.

Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатии для продолжения Черноморской инициативы,

– сообщили в канцелярии Эрдогана.

Что заявили в Кремле

Суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за причастность к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию с 24 февраля 2022 года. То есть российский диктатор может быть арестован на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Турция не ратифицировала его, так что на территории страны Путина, к сожалению, не обязаны арестовать.

У Путина заявили, мол, он снова говорил Эрдогану о том, что якобы из-за "отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продолжение потеряло смысл".

Диктатор также сказал, что они договорились о продлении контактов на разных уровнях, включая подготовку возможной встречи.

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Что этому предшествовало