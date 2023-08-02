Договорились о визите: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

2 августа 2023, 14:07
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Канцелярия Ердогана

Президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Турецкий лидер заявил, что страна будет дальше прилагать усилия, чтобы продлить зерновое соглашение.

Также политики договорились о визите Владимира Путина в Турцию. Перед этим главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснял, что Эрдоган может дожать Путина вернуться к зерновой сделке.

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Что известно о разговоре Эрдогана с Путиным

Реджеп Эрдоган заявил в разговоре с Путиным, что во время российско-украинской войны "не следует принимать меры для эскалации". Кроме того, турецкий президент указал на важность Черноморской инициативы и добавил, что она является "мостиком мира".

Президент Турции во время разговора с Владимиром Путиным сказал, что:

  • долговременное прекращение Черноморской инициативы не приносит никому пользы;
  • больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и имеющие низкие доходы;
  • цены на зерновые культуры, снизившиеся на 23% во время действия зерновой сделки, увеличились на 15% за последние две недели.

Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатии для продолжения Черноморской инициативы,
– сообщили в канцелярии Эрдогана.

Обратите внимание! Суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за причастность к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию с 24 февраля 2022 года. То есть российский диктатор может быть арестован на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Турция не ратифицировала его, так что на территории страны Путина, к сожалению, не обязаны арестовать.

Что заявили в Кремле

У Путина заявили, мол, он снова говорил Эрдогану о том, что якобы из-за "отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продолжение потеряло смысл".

Диктатор также сказал, что они договорились о продлении контактов на разных уровнях, включая подготовку возможной встречи.

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Что этому предшествовало

  • 17 июля Россия заявила о выходе из зернового соглашения. Также Кремль сказал, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
  • Кроме того, российские захватчики начали цинично обстреливать портовую инфраструктуру на Юге Украины.
  • Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, писало, что якобы Эрдоган "разозлил" российские власти, когда позволил вернуться в Украину командирам "Азова". Мол, именно поэтому Путин игнорировал запросы Реджепа Эрдогана провести переговоры по продлению зернового соглашения.

Автор: Діана Квасневська