Уже є ознаки тріщин, – військовий аналітик сказав, як можна зламати Росію

Росія розуміє тільки силу. Росіяни не атакують сильнішого за себе. Свою агресію вони зупиняють лише тоді, коли в них закінчуються ресурси.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив блогер, військовий аналітик, резервіст Сил оборони Естонії Артур Рехі, підкресливши, що Росія напала на Україну, бо Путін мав хибну інформацію, що там його армію схвально зустрічатимуть і росіяни переможуть.

Дивіться також "Так війна закінчиться дуже швидко": експерти оцінили феноменальні удари СБУ по танкерах Росії

Якою є формула відсутності війни з Росією?

Військовий аналітик розповів, що Росія сьогодні тримається значно краще, ніж він прогнозував на початку війни. Він зазначив, що ілюзія про те, що економіка країни-агресорки зазнає краху і Росія швидко впаде – розвіялась в його голові.

"Російська економіка була стійкою, але зараз вона демонструє явні ознаки тріщин і сильного перегріву. Але це така гігантська країна, що її дуже важко повалити. Необхідно завдавати ударів по російських НПЗ, експортних терміналах нафти", – озвучив Рехі.

Саме це зараз роблять українські підрозділи БпЛА. Блогер зауважив, що це працює, але Росія занадто велика, щоб результат від цього був швидким. Щоб її зламати, як наголосив Рехі, потрібні час і терпіння.

Для того, щоб точно визначити й знищити кожне джерело російських доходів, що й роблять українці, потрібен методичний підхід, але більше часу,

– озвучив Рехі.

Українська армія, як підсумував військовий аналітик, продовжує виснажувати ресурси противника, атакуючи його нафтопереробні заводи.

Резервіст Сил оборони Естонії переконаний, що змусити росіян зупинитись можна, позбавивши їх ресурсів для ведення війни й підсиливши Україну. Українці як можуть нарощують свою армію. Сьогодні, зі слів Рехі, сильні ЗСУ і слабкий ресурс Кремля – це формула відсутності війни з Росією у майбутньому.

Зміцнювати власні сили – це найнадійніша гарантія безпеки для України, а не ЄС, НАТО, США,

– підсумував Рехі.

Які проблеми нині відчуває Росія?