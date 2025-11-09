Залишатися небезпечно: на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошують обов'язкову евакуацію

Координаційний штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення закликає батьків чи законних опікунів дітей терміново вивезти їх з окремих громад Дніпропетровської та Запорізької областей. Евакуація відбуватиметься з урахуванням вимог безпеки, медичних показань і належного супроводу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Чому евакуюють дітей з батьками з Дніпропетровської та Донецької областей?

Вивозити людей з небезпечних населених пунктів просять через близьке розташування до фронту. Держава хоче забезпечити належні умови проживання для вразливих груп населення. Так у безпечних областях далі відкриваються нові пункти тимчасового розміщення.

В Україні також діють транзитні центри для евакуйованих осіб: 135 – у Дніпропетровській; 111 – у Закарпатській, 78 – у Харківській, 77 – у Кіровоградській, 68 – у Львівській, 64 – у Полтавській, 63 – у Чернівецькій, по 60 – у Вінницькій та Івано-Франківській, 58 у Рівненській, 57 – у Хмельницькій області. Ще один такий центр можуть відкрити на Харківщині.

У транзитних центрах люди отримують комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо! Із червня 2025 року з прифронтових територій України вивезли майже 124 тисяч осіб, серед яких понад 14,5 тисячі – це діти.

За час роботи евакуаційних груп вдалося вивезти людей із:

Донецької області – понад 85,4 тисячі людей;

– понад 85,4 тисячі людей; Дніпропетровська область – понад тисячі 24,6 тисячі людей;

– понад тисячі 24,6 тисячі людей; Сумська область – понад 4,1 тисячі людей;

– понад 4,1 тисячі людей; Херсонська область – понад 3,5 тисячі людей;

– понад 3,5 тисячі людей; Харківська область – понад 5,4 тисячі людей;

– понад 5,4 тисячі людей; Запорізька область – понад 800 людей.

До евакуації людей з небезпечних регіонів залучені представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції та місцевих громад, волонтери та міжнародні партнери. На прифронтових територіях працюють групи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".

