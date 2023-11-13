Не тільки F-16: чого Україні не вистачає, щоб закрити небо

Цієї зими Росія знову може завдати ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі України, тому постає питання про посилення нашої ППО та ПРО. І Президент України вже звернувся до західних партнерів щодо надання Україні систем ППО якщо не на постійній основі, то хоча б в оренду.

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко висловив думку 24 Каналу, що у форматі двосторонніх домовленостей з нашими союзниками це абсолютно можливо. Ба більше, Німеччина вже передала у форматі оренди Україні одну батарею Patriot і на черзі отримання другої.

До теми Лише F-16 замало для захисту неба: у НАТО озвучили потреби України

Потрібно патрулювання повітряного простору

Водночас ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував нову "формулу" прийняття України до НАТО, згідно з якою 5-та стаття Альянсу мала б не поширюватись на окуповані Росією українські території.

5-та стаття НАТО В 5-му пункті угоди про оборону В 5-му пункті угоди про оборону вказано , що країна-учасниця Альянсу, зазнавши збройного нападу, може сподіватися на допомогу від інших членів НАТО. Проте кожен з них самостійно ухвалює рішення, яку саме допомогу надати. Крім того, підтримка може бути не тільки військовою.

Якби 5-та стаття діяла на території України за "формулою Расмуссена", то працював би механізм спільного патрулювання повітряного простору для забезпечення безпеки країн Східного та Північно-Східного флангу НАТО,

– зазначив експерт з міжнародної безпеки.

До цієї місії на ротаційній основі входять літаки Військово-повітряних сил США, Великої Британії та Німеччини. Авіація Альянсу 24/7 патрулювала б зокрема східні повітряні кордони НАТО в країнах-членах Альянсу у Центрально-Східній Європі та країнах Балтії.

Зрештою саме цього нам не вистачає, щоб повноцінно закрити українське небо. І тоді можливо Україна мала меншу потребу у наземних зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських комплексів від наших партнерів,

– припустив Жовтенко.

Як країни НАТО можуть допомогти Україні закрити небо: дивіться відео

Якщо уявити, що Україна на початок весни 2024 року отримає першу частину сучасних американських винищувачів F-16, які досить серйозно зможуть захистити повітряний простір України. До того ж у цих умовах розпочне реалізуватися "формула Расмуссена". І на додачу до літаків F-16 повітряний простір України будуть патрулювати літаки військово-повітряних сил країн НАТО.

"Тоді усього цього буде достатньо щонайменше для забезпечення безпеки українських тилових регіонів від російських насамперед крилатих ракет, а також дронів-камікадзе", – наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Що відомо про надання Україні винищувачів F-16

Нідерланди направили 5 літаків F-16 до навчального центру в Румунії, де проходитимуть підготовку зокрема українські пілоти. Йдеться про винищувачі типу F-16 Block 20 MLU, який можна порівняти з Block 50/52. Вони були випущені між 1986 і 1991 роками, та є відносно новими моделями F-16.

Крім того, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що самі винищувачі, а також пілоти, які будуть ними керувати, інженерно-авіаційна служба, яка обслуговуватиме літаки, прибудуть в Україну не всі разом, а поступово. Зокрема кожний пілот має індивідуальний план навчання, отже приїде до України після його завершення.

Тарас Жовтенко зауважив, що забезпечити захист України від російських балістичних ракет дещо складніше. Для цього мають бути залучені наземні зенітно-ракетні комплекси.