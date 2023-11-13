Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко висловив думку 24 Каналу, що у форматі двосторонніх домовленостей з нашими союзниками це абсолютно можливо. Ба більше, Німеччина вже передала у форматі оренди Україні одну батарею Patriot і на черзі отримання другої.
До теми Лише F-16 замало для захисту неба: у НАТО озвучили потреби України
Потрібно патрулювання повітряного простору
Водночас ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував нову "формулу" прийняття України до НАТО, згідно з якою 5-та стаття Альянсу мала б не поширюватись на окуповані Росією українські території.
5-та стаття НАТОВ 5-му пункті угоди про оборону вказано, що країна-учасниця Альянсу, зазнавши збройного нападу, може сподіватися на допомогу від інших членів НАТО. Проте кожен з них самостійно ухвалює рішення, яку саме допомогу надати. Крім того, підтримка може бути не тільки військовою.
Якби 5-та стаття діяла на території України за "формулою Расмуссена", то працював би механізм спільного патрулювання повітряного простору для забезпечення безпеки країн Східного та Північно-Східного флангу НАТО,
– зазначив експерт з міжнародної безпеки.
До цієї місії на ротаційній основі входять літаки Військово-повітряних сил США, Великої Британії та Німеччини. Авіація Альянсу 24/7 патрулювала б зокрема східні повітряні кордони НАТО в країнах-членах Альянсу у Центрально-Східній Європі та країнах Балтії.
Зрештою саме цього нам не вистачає, щоб повноцінно закрити українське небо. І тоді можливо Україна мала меншу потребу у наземних зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських комплексів від наших партнерів,
– припустив Жовтенко.
Як країни НАТО можуть допомогти Україні закрити небо: дивіться відео
Якщо уявити, що Україна на початок весни 2024 року отримає першу частину сучасних американських винищувачів F-16, які досить серйозно зможуть захистити повітряний простір України. До того ж у цих умовах розпочне реалізуватися "формула Расмуссена". І на додачу до літаків F-16 повітряний простір України будуть патрулювати літаки військово-повітряних сил країн НАТО.
"Тоді усього цього буде достатньо щонайменше для забезпечення безпеки українських тилових регіонів від російських насамперед крилатих ракет, а також дронів-камікадзе", – наголосив експерт з міжнародної безпеки.
Що відомо про надання Україні винищувачів F-16
- Нідерланди направили 5 літаків F-16 до навчального центру в Румунії, де проходитимуть підготовку зокрема українські пілоти. Йдеться про винищувачі типу F-16 Block 20 MLU, який можна порівняти з Block 50/52. Вони були випущені між 1986 і 1991 роками, та є відносно новими моделями F-16.
- Крім того, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що самі винищувачі, а також пілоти, які будуть ними керувати, інженерно-авіаційна служба, яка обслуговуватиме літаки, прибудуть в Україну не всі разом, а поступово. Зокрема кожний пілот має індивідуальний план навчання, отже приїде до України після його завершення.