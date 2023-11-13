Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко висловив думку 24 Каналу, що у форматі двосторонніх домовленостей з нашими союзниками це абсолютно можливо. Ба більше, Німеччина вже передала у форматі оренди Україні одну батарею Patriot і на черзі отримання другої.

До теми Лише F-16 замало для захисту неба: у НАТО озвучили потреби України

Потрібно патрулювання повітряного простору

Водночас ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував нову "формулу" прийняття України до НАТО, згідно з якою 5-та стаття Альянсу мала б не поширюватись на окуповані Росією українські території.

5-та стаття НАТО В 5-му пункті угоди про оборону В 5-му пункті угоди про оборону вказано , що країна-учасниця Альянсу, зазнавши збройного нападу, може сподіватися на допомогу від інших членів НАТО. Проте кожен з них самостійно ухвалює рішення, яку саме допомогу надати. Крім того, підтримка може бути не тільки військовою.

Якби 5-та стаття діяла на території України за "формулою Расмуссена", то працював би механізм спільного патрулювання повітряного простору для забезпечення безпеки країн Східного та Північно-Східного флангу НАТО,

– зазначив експерт з міжнародної безпеки.

До цієї місії на ротаційній основі входять літаки Військово-повітряних сил США, Великої Британії та Німеччини. Авіація Альянсу 24/7 патрулювала б зокрема східні повітряні кордони НАТО в країнах-членах Альянсу у Центрально-Східній Європі та країнах Балтії.

Зрештою саме цього нам не вистачає, щоб повноцінно закрити українське небо. І тоді можливо Україна мала меншу потребу у наземних зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських комплексів від наших партнерів,

– припустив Жовтенко.

Як країни НАТО можуть допомогти Україні закрити небо: дивіться відео

Якщо уявити, що Україна на початок весни 2024 року отримає першу частину сучасних американських винищувачів F-16, які досить серйозно зможуть захистити повітряний простір України. До того ж у цих умовах розпочне реалізуватися "формула Расмуссена". І на додачу до літаків F-16 повітряний простір України будуть патрулювати літаки військово-повітряних сил країн НАТО.

"Тоді усього цього буде достатньо щонайменше для забезпечення безпеки українських тилових регіонів від російських насамперед крилатих ракет, а також дронів-камікадзе", – наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Зверніть увагу! Тарас Жовтенко зауважив, що забезпечити захист України від російських балістичних ракет дещо складніше. Для цього мають бути залучені наземні зенітно-ракетні комплекси.

Що відомо про надання Україні винищувачів F-16