Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко выразил мнение 24 Каналу, что в формате двусторонних договоренностей с нашими союзниками это вполне возможно. Более того, Германия уже передала в аренду Украине одну батарею Patriot и на очереди получение второй.

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Требуется патрулирование воздушного пространства

В то же время эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил новую "формулу" принятия Украины в НАТО, согласно которой 5-я статья Альянса должна не распространяться на оккупированные Россией украинские территории.

5-я статья НАТО В 5-м пункте соглашения об обороне В 5-м пункте соглашения об обороне указано , что страна-члена НАТО, подвергшись вооруженному нападению, может надеяться на помощь от других членов НАТО. Однако каждый из них самостоятельно принимает решение, какую помощь оказать. Кроме того, поддержка может быть не только военной.

Если бы 5-я статья действовала на территории Украины по "формуле Расмуссена", то работал бы механизм совместного патрулирования воздушного пространства для обеспечения безопасности стран Восточного и Северо-Восточного фланга НАТО,

– отметил эксперт по международной безопасности.

В эту миссию на ротационной основе входят самолеты Военно-воздушных сил США, Великобритании и Германии. Авиация НАТО 24/7 патрулировала бы, в частности, восточные воздушные границы НАТО в странах-членах Североатлантического союза в Центрально-Восточной Европе и странах Балтии.

В конце концов, именно этого нам не хватает, чтобы полноценно закрыть украинское небо. И тогда, возможно, Украина меньше нуждалась бы в наземных зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексах от наших партнеров,

– предположил Жовтенко.

Как страны НАТО могут помочь Украине закрыть небо: смотрите видео

Если представить, что Украина в начале весны 2024 года получит первую часть современных американских истребителей F-16, которые достаточно серьезно смогут защитить воздушное пространство Украины. К тому же, в этих условиях начнет реализоваться "формула Расмуссена". И вдобавок к самолетам F-16 воздушное пространство Украины будут патрулировать самолеты военно-воздушных сил стран НАТО.

"Тогда всего этого будет достаточно по меньшей мере для обеспечения безопасности украинских тыловых регионов от российских крылатых ракет, а также дронов-камикадзе", – подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Обратите внимание! Тарас Жовтенко отметил, что обеспечить защиту Украины от российских баллистических ракет несколько сложнее. Для этого должны быть задействованы наземные зенитно-ракетные комплексы.

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