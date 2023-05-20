Найкращий день, – пілот "Карая" відреагував на рішення щодо F-16

Легендарний пілот "Карая" відреагував на рішення щодо винищувачів F-16. Він назвав його найкращим днем з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відповідну реакцію один із найкращих українських пілотів-винищувачів опублікував у сторіз в інстаграмі 19 травня. Що відомо про реакцію легендарного пілота та як він пояснював важливість рішення – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що сказав "Карая" про винищувачі для України

Найкращий день. Після 24.02,

– написав український пілот.



Пілот "Карая" прокоментував рішення щодо F-16 для України / Скриншот з інстаграму пілота

Він раніше розповідав, чому Україні потрібні сучасні західні винищувачі, зокрема й F-16. Зокрема, в інтерв'ю виданню "Факти" пілот пояснював, що літаків F-16 за всі часи було побудовано майже 4 700 одиниць (для порівняння МіГ-29 – 2 тисячі).

"Це найоптимальніший варіант літаків, які ми зможемо відносно швидко опанувати. До того ж вони масові, тому не буде проблем із забезпечення такого типу повітряного судна. Оскільки постійно будуть потрібні ремкомплекти та засоби авіаційного ураження. Тому в нас не буде проблем із його експлуатацією", – пояснював "Карая".

Також Вадим Ворошилов розповідав, що Росія переважає нас у повітрі як кількісно, так і технічно. Тому нам потрібна технічна перевага, яку й надають F-16. Тобто:

Україна зможе атакувати повітряні цілі Росії, не заходячи в зону дії наземних комплексів протиповітряних комплексів ворога;

F-16 – це багатоцільовий тип винищувача, який може реагувати на будь-які зміни як у повітрі, так і на землі.

Одна ескадрилья (12 літаків) винищувачів F-16 докорінно змінить ситуацію як у небі, так і на землі. Але задля ефективної роботи нам потрібно три ескадрильї винищувачів,

– пояснював "Карая".

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