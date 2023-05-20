Найкращий день, – пілот "Карая" відреагував на рішення щодо F-16
Легендарний пілот "Карая" відреагував на рішення щодо винищувачів F-16. Він назвав його найкращим днем з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Відповідну реакцію один із найкращих українських пілотів-винищувачів опублікував у сторіз в інстаграмі 19 травня. Що відомо про реакцію легендарного пілота та як він пояснював важливість рішення – читайте у тексті 24 Каналу.
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Що сказав "Карая" про винищувачі для України
Найкращий день. Після 24.02,
– написав український пілот.
Пілот "Карая" прокоментував рішення щодо F-16 для України / Скриншот з інстаграму пілота
Він раніше розповідав, чому Україні потрібні сучасні західні винищувачі, зокрема й F-16. Зокрема, в інтерв'ю виданню "Факти" пілот пояснював, що літаків F-16 за всі часи було побудовано майже 4 700 одиниць (для порівняння МіГ-29 – 2 тисячі).
"Це найоптимальніший варіант літаків, які ми зможемо відносно швидко опанувати. До того ж вони масові, тому не буде проблем із забезпечення такого типу повітряного судна. Оскільки постійно будуть потрібні ремкомплекти та засоби авіаційного ураження. Тому в нас не буде проблем із його експлуатацією", – пояснював "Карая".
Також Вадим Ворошилов розповідав, що Росія переважає нас у повітрі як кількісно, так і технічно. Тому нам потрібна технічна перевага, яку й надають F-16. Тобто:
- Україна зможе атакувати повітряні цілі Росії, не заходячи в зону дії наземних комплексів протиповітряних комплексів ворога;
- F-16 – це багатоцільовий тип винищувача, який може реагувати на будь-які зміни як у повітрі, так і на землі.
Одна ескадрилья (12 літаків) винищувачів F-16 докорінно змінить ситуацію як у небі, так і на землі. Але задля ефективної роботи нам потрібно три ескадрильї винищувачів,
– пояснював "Карая".
Як Захід змінив позицію про винищувачі для України
- 19 травня Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають тренування українських пілотів на F-16. Вже наступного дня у Білому домі пояснили, що у найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що першим кроком є навчання, потім – робота із союзниками, партнерами та Києвом, щоб визначити, як забезпечити фактичне надання винищувачів.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Рішу Сунак розповів, що вони працюватимуть разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Португалія також вирішила "приєднатися до авіаційної коаліції". Вона займеться тренуванням наших пілотів і механіків на бойових літаках західного зразка. Детальніше про F-16 для України – читайте за посиланням.