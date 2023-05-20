Лучший день, – пилот "Карая" отреагировал на решение по F-16

Легендарный пилот "Карая" отреагировал на решение по истребителям F-16. Он назвал его самым лучшим днем с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующую реакцию один из лучших украинских пилотов-истребителей опубликовал в сторож в инстаграме 19 мая. Что известно о реакции легендарного пилота и как он объяснял важность решения – читайте в тексте 24 Канала.

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Что сказал "Карая" об истребителях для Украины

Самый лучший день. После 24.02,

– написал украинский пилот.



Пилот "Карая" прокомментировал решение по F-16 для Украины / Скриншот из инстограма пилота

Он ранее рассказывал, почему Украине нужны западные истребители, в том числе и F-16. В частности, в интервью изданию "Факты" пилот объяснял, что самолетов F-16 за все времена было построено почти 4 700 единиц (для сравнения МиГ-29 – 2 тысячи).

"Это самый оптимальный вариант самолетов, которые мы сможем относительно быстро овладеть. К тому же они массовые, поэтому не будет проблем по обеспечению такого типа воздушного судна. Поскольку постоянно потребуются ремкомплекты и средства авиационного поражения. Поэтому у нас не будет проблем с его эксплуатацией", – объяснял "Карая".

Также Вадим Ворошилов рассказывал, что Россия преобладает в воздухе как количественно, так и технически. Поэтому нам нужно техническое преимущество, которое и предоставляют F-16. Есть:

Украина сможет атаковать воздушные цели России, не входя в зону действия наземных комплексов противовоздушных комплексов врага;

F-16 – это многоцелевой тип истребителя, который может реагировать на любые изменения, как в воздухе, так и на земле.

Одна эскадрилья (12 самолетов) истребителей F-16 коренным образом изменит ситуацию как в небе, так и на земле. Но для эффективной работы нам нужно три эскадрильи истребителей,

– объяснял "Карая".

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