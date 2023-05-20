Соответствующую реакцию один из лучших украинских пилотов-истребителей опубликовал в сторож в инстаграме 19 мая. Что известно о реакции легендарного пилота и как он объяснял важность решения – читайте в тексте 24 Канала.
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Что сказал "Карая" об истребителях для Украины
Самый лучший день. После 24.02,
– написал украинский пилот.
Пилот "Карая" прокомментировал решение по F-16 для Украины / Скриншот из инстограма пилота
Он ранее рассказывал, почему Украине нужны западные истребители, в том числе и F-16. В частности, в интервью изданию "Факты" пилот объяснял, что самолетов F-16 за все времена было построено почти 4 700 единиц (для сравнения МиГ-29 – 2 тысячи).
"Это самый оптимальный вариант самолетов, которые мы сможем относительно быстро овладеть. К тому же они массовые, поэтому не будет проблем по обеспечению такого типа воздушного судна. Поскольку постоянно потребуются ремкомплекты и средства авиационного поражения. Поэтому у нас не будет проблем с его эксплуатацией", – объяснял "Карая".
Также Вадим Ворошилов рассказывал, что Россия преобладает в воздухе как количественно, так и технически. Поэтому нам нужно техническое преимущество, которое и предоставляют F-16. Есть:
- Украина сможет атаковать воздушные цели России, не входя в зону действия наземных комплексов противовоздушных комплексов врага;
- F-16 – это многоцелевой тип истребителя, который может реагировать на любые изменения, как в воздухе, так и на земле.
Одна эскадрилья (12 самолетов) истребителей F-16 коренным образом изменит ситуацию как в небе, так и на земле. Но для эффективной работы нам нужно три эскадрильи истребителей,
– объяснял "Карая".
Как Запад изменил позицию об истребителях для Украины
- 19 мая Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат тренировку украинских пилотов на F-16. Уже на следующий день в Белом доме объяснили, что в ближайшие месяцы партнеры решат, кто и сколько самолетов F-16 поставит Украине.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что первым шагом является обучение, затем работа с союзниками, партнерами и Киевом, чтобы определить, как обеспечить фактическое предоставление истребителей.
- Премьер-министр Великобритании Ришу Сунак рассказал, что они будут работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Португалия также решила "присоединиться к авиационной коалиции". Она займется тренировкой наших пилотов и механиков на боевых самолетах западного образца. Детальнее о F-16 для Украины – читайте по ссылке.