ЗСУ критично необхідні F-16: на фронті працює вражаюча кількість російських літаків

Росія досі має перевагу в повітрі. На озброєнні в окупантів є сотні літаків та гвинтокрилів, які вони використовують на фронті. Дуже багато проблем для наших військових створює саме російська авіація. А ефективно протидіяти їх може західна. Зокрема, F-16.

Авіація важлива як для просувань на фронті, так і для збереження життів наших військових та цивільних. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Російська авіація створює багато проблем на фронті

Зараз в розпорядженні російської армії є близько 500 бортів, які можуть працювати і, власне, працюють на лінії фронту. Є також декілька сотень вертольотів, які використовують окупанти.

Завдяки лише певній кількості ЗРК, ми якось ще не підпускаємо літаки на дальність 50 кілометрів. Але з дальності 50 кілометрів росіяни скидають КАБи – керовані авіабомби, які все ж досягають лінії фронту. Їх відігнати може лише авіація,

– наголосив Роман Світан.

Зокрема, мовиться про винищувачі F-16, які можуть передати Україні. Хоч навіть з F-16 не все так просто, адже для більшої ефективності потрібні саме літаки 50-ї модифікації або вище.

"Вертольоти зараз теж знайшли нішу. Вони йдуть під променями локаторів на висотах 20-30 метрів, а наші локатори не можуть цього побачити. Підходять до дальності 5 – 6 кілометрів до лінії фронту і відповідно працюють", – розповів льотчик-інструктор.

На жаль, з такої відстані ЗСУ вже не можуть перехоплювати їх за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). Вертоліт на такій близькій відстані може знешкодити лише така авіація як F-16.

Тож великі проблеми на фронті якраз через російську авіацію і через відсутність західної авіації в Україні.

Роман Світан про роботу ворожої авіації на фронті: дивитись відео

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