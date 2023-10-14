Лише F-16 замало для захисту неба: у НАТО озвучили потреби України

Партнери України декілька місяців тому нарешті ухвалили рішення щодо надання Повітряним силам нашої держави літаків F-16. Однак у НАТО вважають, що цих винищувачів для повного захисту неба не є достатньо.

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, для захисту нашої держави від російських повітряних цілей потрібна багатошарова система оборони. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Багатошаровий захист неба

Як зазначив Столтенберг, наша держава потребує систем різного типу, аби збивати безпілотні літальні апарати та балістичні ракети противника.

Є потреба у багатьох різних системах. Потрібні наземні системи ППО ближнього, середнього та дальнього радіуса дії. Потрібні системи, щоб збивати дрони. Інші системи, щоб збивати балістичні ракети. F-16 також будуть важливими. Я думаю, що Україні потрібна багатошарова система протиповітряної оборони,

– наголосив Столтенберг.

Окрім того, на думку генсека Альянсу, до багатошарової системи захисту повинні входити радари та інші засоби відстеження, аби виявляти цілі, що наближаються.

Можна підсумувати, що, як стверджує Столтенберг, багатоцільові винищувачі F-16 стануть важливою, але не єдиною частиною протиповітряної оборони нашої держави.

Контекст