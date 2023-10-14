Только F-16 мало для защиты неба: в НАТО озвучили потребности Украины

Партнеры Украины несколько месяцев назад наконец-то приняли решение о предоставлении Воздушным силам нашего государства самолетов F-16. Однако в НАТО считают, что этих истребителей для полной защиты неба недостаточно.

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, для защиты нашего государства от российских воздушных целей требуется многослойная система обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Многослойная защита неба

Как отметил Столтенберг, наше государство нуждается в системах разного типа, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты противника.

Есть потребность во многих разных системах. Требуются наземные системы ПВО ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. Нужны системы, чтобы сбивать дроны. Другие системы, чтобы сбивать баллистические ракеты. F-16 также будут важны. Я думаю, что Украине нужна многослойная система противовоздушной обороны,

– подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, по мнению генсека Альянса, в многослойную систему защиты должны входить радары и другие средства отслеживания, чтобы выявлять приближающиеся цели.

Можно подытожить, что, как утверждает Столтенберг, многоцелевые истребители F-16 станут важной, но не единственной частью противовоздушной обороны нашего государства.

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