Как понять, что у вашего ребенка стресс: что делать родителям

Если ваш ребенок плохо ест или не спит, то это может быть признаком стресса – реакцией организма на какую-то ситуацию. Отметим, что большинство детей в современном мире переживают стресс. Что делать родителям и как помочь ребенку – читайте в материале.

В небольшом количестве стресс может быть положительным (как эмоциональная встряска), но чрезмерный стресс влияет не только на поведение, но и на здоровье ребенка, передает издание НВ.

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Признаки стресса у ребенка

Стресс у детей проявляется по-разному, в зависимости от возраста. Дошкольники обычно плохо спят и едят, могут плакать, чувствовать злость, раздражительность или тревогу.

Для младшего школьного возраста в случае стресса характерно заметное ухудшение школьной успеваемости, огорчение или смущение. И даже нежелание идти в школу, лечь спать или принимать участие в совместных занятиях.

Среди признаков стресса можно вспомнить и постоянные ночные кошмары, непослушание, агрессию или частые моменты раздражения. И все это регулярно.

У детей среднего и старшего школьного возраста при стрессе также снижается успеваемость, меняется режим сна и питания. Однако, появляются и гораздо более серьезные проблемы – употребление алкоголя или наркотиков, частые жалобы на физическое состояние, одержимость вопросом своего веса и проявление агрессии.

Что делать, если у вашего ребенка стресс

Если вы распознали стресс у ребенка, немедленно выясните его причину. Среди наиболее распространенных причин детского стресса – недоверительные отношения с близкими, отсутствие поддержки, большие перемены в семье (развод, переезд или рождение ребенка), чрезмерно плотный график, страх совершить ошибку, страх неудовлетворительной оценки и тому подобное.

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Первое, что нужно сделать после того, как вы обнаружили у ребенка стресс – пообщайтесь с ним. Обсудите все, что смущает ваше чадо и старайтесь поддержать ребенка, насколько это возможно.

Попробуйте воздержаться от критики. Понимание со стороны родителей – один из главных факторов, которые могут повлиять на состояние ребенка и помочь ему выйти из стресса.

Уделяйте больше времени разговорам и совместной активности – посещайте кино, боулинг, аттракционы и т.д. Старайтесь воспитать у ребенка чувство собственного достоинства и помочь ему добиться успеха.

Если же ребенок и в дальнейшем становится замкнутым, более несчастным или подавленным, с проблемами в школе, в общении с друзьями или семьей, не в состоянии контролировать свое поведение или гнев – обратитесь к специалисту.

Прежде всего и вы делайте все возможное, чтобы держать собственный стресс под контролем и управлять им. Ведь у родителей, склонных к стрессу, дети будут реагировать на жизненные сложности аналогичным образом.