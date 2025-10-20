Патріарх Української православної церкви Філарет заповів, щоб його після смерті відспівували його архієреї, а не Православної Церкви. Останнім часом діяч має проблеми зі здоров'ям, а тому вирішив написати духовний заповіт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію на сайті УПЦ Київського патріархату.

Що просить патріарх Філарет у заповіті?

Філарет зазначив, що за своє життя він багато сил віддав "розбудові та утвердженні незалежної Української православної церкви". Патріарх сподівається, що всі гілки православ'я невдовзі забудуть всі чвари та об'єднаються в єдину церкву.

Зараз я твердо бачу, що іншого шляху буття української Церкви, окрім як незалежного (автокефального) і об’єднаного, немає! Вірю, що незабаром прийде час для об’єднання всієї повноти українського православ’я,

– написав у заповіті Філарет.

УПЦ (Українська православна церква) – підпорядковується Московському патріархату.

ПЦУ (Православна церква України) – незалежна, підпорядковується лише Константинополю.

Окремо патріарх зазначив, що просить провести чин його відспівування провели архієреї УПЦ у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва.

У заповіті Філарет пропонує зібрати об’єднавчий собор в українській столиці, аби разом створити незалежну ні від кого церкву з патріаршим устроєм в управлінні. Про це духовний діяч раніше просив і президента Володимира Зеленського. На думку Філарета, таке об'єднання, зокрема, зміцнить національну ідентичність українського народу. За його словами, собор має стати "історичним кроком".

Варто зазначити! Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року на Донеччині. Навчався в Московській духовній академії, став єпископом у 1962 році. Саме він був ініціатором створення УПЦ КП у 1992 році. На Помісному соборі 20 жовтня 1995 року його обрали постійним настоятелем Церкви.

Що відомо про погіршення здоров'я Філарета?