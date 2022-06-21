З відповідною ініціативою Філарет звернувся до Володимира Зеленського. Звернення патріарха опублікували 21 червня, хоч на початку червня Філарет вже озвучував аналогічну пропозицію.

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Філарет вкотре закликав до "об'єднання" церков

Філарет звернувся до президента України з проханням.

Прошу Вас ініціювати з боку української держави об'єднавчі процеси в українському православ'ї та підтримати проведення Всеукраїнського помісного православного собору, який би привів усіх православних християн нашої країни до єдності та повної незалежності від інших релігійних центрів – проголосив би автокефалію Української Православної Церкви з патріаршим статусом,

– закликав Філарет.

На думку патріарха, це дозволить об'єднати все тисячолітнє українське православ'я в єдину помісну Українську Церкву.

Також Філарет вкотре закликав глав "трьох українських православних церков":

зустрітись для обговорення цього питання;

а після – утворити спільний організаційний комітет для підготовки Всеукраїнського православного помісного собору;

а також делегувати для роботи в ньому своїх представників.

Під "трьома церквами" Філарет розуміє:

Українську Православну Церкву Московського Патріархату;

Православну Церкву України під опікою Константинопольського Патріарха;

а також Українську Православну Церкву Київського Патріархату, яка вже ліквідована.

Хоч варто пригадати, що у 2019 році Українську Православну Церкву Київського патріархату ліквідували, а сам Філарет став почесним патріархом Православної церкви України. Проте сам патріарх неодноразово намагався оскаржити це рішення в судах та скасувати припинення дії Української православної церкви Київського патріархату.

Що цьому передувало

3 червня 2022 року Філарет вже закликав до об'єднавчого собору "трьох гілок українського православ'я" – Української православної церкви Московського патріархату, Православної церкви України та УПЦ Київського патріархату, яка вже ліквідована.

Тоді пресслужби церков не коментували пропозицію Філарета. Також не коментували ситуацію звернення очільники церков Епіфаній та Онуфрій.

Варто пригадати, що у лютому 2022 року синод Православної Церкви України позбавив сану "призначенців" Філарета, а також заборонив експредстоятелю УПЦ КП Філарету здійснювати рукоположення.

Таке рішення ухвалили через порушення архієреєм Філаретом та його послідовниками канонічного порядку. Зокрема Філарету з 2019 року заборонено скликати та очолювати зібрання для розв'язання питань церковного управління, здійснювати рукоположення в будь-який священний сан.

Варто пригадати, що у 2019 року в коментарі "УП" Епіфаній пояснив, що за спиною почесного патріарха Філарета грали деякі проросійські сили. Проте пояснював, що, думає, він цього не усвідомлює.

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