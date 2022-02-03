Синод на своєму засіданні розглянув порушення архієреєм Філаретом та його послідовниками канонічного порядку.

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У ПЦУ наголосили, що з червня 2019 року Філарету заборонено звершувати дії, які належать до компетенції єпархіального архієрея та предстоятеля церкви, зокрема:

скликати та очолювати зібрання для розв'язання питань церковного управління,

здійснювати рукоположення в будь-який священний сан тощо.

Також указується, що всі особи, які з червня 2019 року були іменовані Філаретом архієреями, насправді не мають архієрейського рукоположення і сану.

Тому, наголошують у ПЦУ, "за розбійницьке привласнення архієрейських титулів і повноважень та інші дії, спрямовані на провокацію розділень в Українській православній церкві" ці особи підлягають церковному суду і позбавленню священного сану.

Зверніть увагу! Ще 15 грудня 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Під час собору Філарет підписав рішення про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Однак згодом він оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.

18 січня 2022 року Патріарх Філарет подав судовий позов до Окружного адміністративного суду міста Києва. У документі просить суд скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).

Промова Філарета щодо ПЦУ: дивіться відео