Синод на своєму засіданні розглянув порушення архієреєм Філаретом та його послідовниками канонічного порядку.
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У ПЦУ наголосили, що з червня 2019 року Філарету заборонено звершувати дії, які належать до компетенції єпархіального архієрея та предстоятеля церкви, зокрема:
- скликати та очолювати зібрання для розв'язання питань церковного управління,
- здійснювати рукоположення в будь-який священний сан тощо.
Також указується, що всі особи, які з червня 2019 року були іменовані Філаретом архієреями, насправді не мають архієрейського рукоположення і сану.
Тому, наголошують у ПЦУ, "за розбійницьке привласнення архієрейських титулів і повноважень та інші дії, спрямовані на провокацію розділень в Українській православній церкві" ці особи підлягають церковному суду і позбавленню священного сану.
Під час собору Філарет підписав рішення про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Однак згодом він оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.
18 січня 2022 року Патріарх Філарет подав судовий позов до Окружного адміністративного суду міста Києва. У документі просить суд скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).
Промова Філарета щодо ПЦУ: дивіться відео