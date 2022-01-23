"Послушників" монастиря зняли на відео місцеві мешканці. Окрім одягу вони мали при собі Біблію, кропило для святої води та відро.
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"Послушники" в монастирі, якого не існує
Чоловіки крокували площею Соборності у Чернівцях. Вони ледь тримались на ногах. Коли містяни запитали їх, звідки вони та в якій церкві служать, то ті сказали, що вони є "послушники" монастиря у Старій Жадовій – селі на Чернівеччині.
Також п'яні "послушники" почали казати, що благословення їм на це нібито дав настоятель монастиря "Іван Костянтинович". Щодо того, чому вони напідпитку, герої відео так і не змогли відповісти.
Псевдосвященники просять на "пожертву": дивіться відео
Відео миттєво поширилося у соціальних мережах. Думки людей різняться. Одні вважають подібні дії великим гріхом та богохульством, а інші реагують на витівку з гумором:
- "П'яниці, які вкрали одяг священника і розділили між собою. Не варті того, щоб приписувати їх до будь-якої церкви";
- "Мабуть, відстали від "маланки", або загубилися";
- "Ми всі послушники. Просто кожен колядує як уміє";
- "Люди без совісті й до церкви не мають жодного стосунку".
Схожий випадок у Білій Церкві: коротко
- У Білій Церкві, що під Києвом, монахиня 4 роки збирала кошти на вигаданий дитячий будинок. Люди вірили аферистці та давали їй гроші.
- Наприклад, аферистка обдурила вірянку на 25 тисяч доларів. У її монастирі нібито з'явився отець Митрофан, який проводить певні ритуали та займається вигнанням бісів з одержимої людини.
- Судді визнали жінку винною та вирішили посадити її на 10 років за ґрати. З неї також стягнули більше ніж 1 мільйона гривень матеріальної та моральної шкоди.