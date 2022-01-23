"Послушників" монастиря зняли на відео місцеві мешканці. Окрім одягу вони мали при собі Біблію, кропило для святої води та відро.

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"Послушники" в монастирі, якого не існує

Чоловіки крокували площею Соборності у Чернівцях. Вони ледь тримались на ногах. Коли містяни запитали їх, звідки вони та в якій церкві служать, то ті сказали, що вони є "послушники" монастиря у Старій Жадовій – селі на Чернівеччині.

Зауважте! У селі Стара Жадова немає монастиря. Там розташований храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ, а також церква Архистратига Михаїла ПЦУ.

Також п'яні "послушники" почали казати, що благословення їм на це нібито дав настоятель монастиря "Іван Костянтинович". Щодо того, чому вони напідпитку, герої відео так і не змогли відповісти.

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Відео миттєво поширилося у соціальних мережах. Думки людей різняться. Одні вважають подібні дії великим гріхом та богохульством, а інші реагують на витівку з гумором:

"П'яниці, які вкрали одяг священника і розділили між собою. Не варті того, щоб приписувати їх до будь-якої церкви";

"Мабуть, відстали від "маланки", або загубилися";

"Ми всі послушники. Просто кожен колядує як уміє";

"Люди без совісті й до церкви не мають жодного стосунку".

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