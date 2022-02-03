Синод на своем заседании рассмотрел нарушение архиереем Филаретом и его последователями канонического порядка.

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В ПЦУ отметили, что с июня 2019 года Филарету запрещено совершать действия, которые относятся к компетенции епархиального архиерея и предстоятеля церкви, в частности:

созвать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления,

совершать рукоположение в любой священный сан и тому подобное.

Также указывается, что все лица, которые с июня 2019 года были именуемые Филаретом архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана.

Поэтому, отмечают в ПЦУ, "за разбойничье присвоение архиерейских титулов и полномочий и иные действия, направленные на провокацию разделений в Украинской православной церкви" эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана.

Обратите внимание! Еще 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

Во время собора Филарет подписал решение о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Однако впоследствии он обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

18 января 2022 года Патриарх Филарет подал судебный иск в Окружной административный суд города Киева. В документе просит суд отменить прекращение действия Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Речь Филарета о ПЦУ: смотрите видео