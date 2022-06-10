Фінляндія відгородиться від Росії стіною та збільшить кількість прикордонників
Джерело:Reuters
Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу, ніж та, що є зараз та збільшити кількість прикордонників.
Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про внесення поправок до закону про прикордонну службу на тлі вторгнення Росії в Україну.
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Відгородитись від Росії хочуть якомога швидше
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен заявили, що захисні загородження мають з'явитись на кордоні Фінляндії з Росією якнайшвидше.
Крім спорудження парканів, передбачається збільшити кількість прикордонників, закупити нове обладнання для технічного спостереження та літаки-розвідники,
– йдеться у повідомленні.
До слова, фінансування для цього було виділено ще навесні.
Мікконен додала, що прикордонна служба має бути готова відбити й загрозу "гібридного впливу" – це коли країна-сусід використовує хвилі міграції з третіх країн, аби здійснювати політичний тиск. Наприклад, як це було у 2021 році на білорусько-польському кордоні.
Зміни до закону про міграцію
Поправки будуть внесені також до закону про іноземців. Прохання про притулок у Фінляндії прийматимуть та опрацьовуватимуть одразу на прикордонних пропускних пунктах. Передбачають, що це запобігатиме міграції заявників у межах Фінляндії або далі в інші країни ЄС.Довідка! Протяжність фінсько-російського сухопутного кордону становить 1271 кілометр, відстань від кордону до столиці Гельсінкі – 200 кілометрів.
Фінляндія готується до вступу у НАТО
- Швеція та Фінляндія 17 травня подали спільну заявку на вступ до НАТО. Погодити заявку повинні усі 30 країн-членів Альянсу. Проте цього поки не хоче робити Туреччина. Вона має певні претензії як до Швеції та Фінляндії, так і до інших країн НАТО.
- Зокрема, Туреччина не хоче схвалювати заявку Фінляндії та Швеції через те, що вони підтримують Робітничу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена. Обидві організації турки вважають терористичними.
- Також Туреччина вимагає скасувати ембарго на постачання зброї, яке наклали на неї у 2019 році після початку бойових дій в Сирії.
- На Росії ж почали "брязкати зброєю" та кидатись погрозами, мовляв, просто так це рішення Гельсінкі та Стокгольму не мине.
- Втім, президент США Джозеф Байден заявив, що всередині НАТО все ж вдасться досягти консенсусу.
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