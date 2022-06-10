Фінляндія відгородиться від Росії стіною та збільшить кількість прикордонників

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу, ніж та, що є зараз та збільшити кількість прикордонників.

Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про внесення поправок до закону про прикордонну службу на тлі вторгнення Росії в Україну.

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Відгородитись від Росії хочуть якомога швидше

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен заявили, що захисні загородження мають з'явитись на кордоні Фінляндії з Росією якнайшвидше.

Крім спорудження парканів, передбачається збільшити кількість прикордонників, закупити нове обладнання для технічного спостереження та літаки-розвідники,

– йдеться у повідомленні.

До слова, фінансування для цього було виділено ще навесні.

Мікконен додала, що прикордонна служба має бути готова відбити й загрозу "гібридного впливу" – це коли країна-сусід використовує хвилі міграції з третіх країн, аби здійснювати політичний тиск. Наприклад, як це було у 2021 році на білорусько-польському кордоні.

Зміни до закону про міграцію

Поправки будуть внесені також до закону про іноземців. Прохання про притулок у Фінляндії прийматимуть та опрацьовуватимуть одразу на прикордонних пропускних пунктах. Передбачають, що це запобігатиме міграції заявників у межах Фінляндії або далі в інші країни ЄС.

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Протяжність фінсько-російського сухопутного кордону становить 1271 кілометр, відстань від кордону до столиці Гельсінкі – 200 кілометрів.