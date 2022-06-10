Финляндия отгородится от России стеной и увеличит количество пограничников

Финляндия планирует установить на своей восточной границе более эффективную изгородь, чем та, что есть сейчас и увеличить количество пограничников.

Правительство Финляндии подало в парламент предложение о внесении поправок в закон о пограничной службе на фоне вторжения России в Украину.

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Отгородиться от России хотят как можно скорее

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен заявили, что защитные заграждения должны появиться на границе Финляндии с Россией как можно скорее.

Кроме сооружения заборов, предполагается увеличить количество пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и разведчики,

– говорится в сообщении.

Кстати, финансирование для этого было выделено еще весной.

Микконен добавила, что пограничная служба должна быть готова отразить и угрозу "гибридного влияния" – это когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран, чтобы оказывать политическое давление. К примеру, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе.

Изменения в закон о миграции

Поправки будут также внесены в закон об иностранцах. Просьба об убежище в Финляндии будет приниматься и обрабатываться сразу на пограничных пропускных пунктах. Предполагают, что это будет предотвращать миграцию заявителей в пределах Финляндии или далее в другие страны ЕС.

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Протяженность финско-российской сухопутной границы составляет 1271 км, расстояние от границы до столицы Хельсинки – 200 км.