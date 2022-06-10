Правительство Финляндии подало в парламент предложение о внесении поправок в закон о пограничной службе на фоне вторжения России в Украину.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в тяжелое военное положение, – генерал Милли
Отгородиться от России хотят как можно скорее
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен заявили, что защитные заграждения должны появиться на границе Финляндии с Россией как можно скорее.
Кроме сооружения заборов, предполагается увеличить количество пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и разведчики,
– говорится в сообщении.
Кстати, финансирование для этого было выделено еще весной.
Микконен добавила, что пограничная служба должна быть готова отразить и угрозу "гибридного влияния" – это когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран, чтобы оказывать политическое давление. К примеру, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе.
Изменения в закон о миграции
Поправки будут также внесены в закон об иностранцах. Просьба об убежище в Финляндии будет приниматься и обрабатываться сразу на пограничных пропускных пунктах. Предполагают, что это будет предотвращать миграцию заявителей в пределах Финляндии или далее в другие страны ЕС.
Финляндия готовится к вступлению в НАТО
- Швеция и Финляндия 17 мая подали совместную заявку на вступление в НАТО . Согласовать заявку должны все 30 стран-членов Североатлантического союза. Однако этого пока не хочет делать Турция. Она имеет определенные претензии как к Швеции и Финляндии, так и другим странам НАТО .
- В частности, Турция не хочет одобрять заявку Финляндии и Швеции из-за того, что они поддерживают Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена. Обе организации турки считают террористическими.
- Также Турция требует отменить эмбарго на поставку оружия, которое наложили на нее в 2019 году после начала боевых действий в Сирии.
- На России же начали "бряцать оружием" и бросаться угрозами, мол, просто так это решение Хельсинки и Стокгольма не пройдет.
- Впрочем, президент США Джозеф Байден заявил, что внутри НАТО все же удастся достичь консенсуса .