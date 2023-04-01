Навіть Фінляндія відмовилась від "фінляндизації": чому нейтралітет не дає гарантій безпеки

Нещодавно Туреччина офіційно погодила вступ Фінляндії у НАТО. Тому вже невдовзі вони зможуть долучитися до Альянсу. І це дуже позитивний прецедент для України.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, прискорений вступ Фінляндії, а потім, мабуть, і Швеції створює важливий прецедент для України. Адже це демонструє, що в Альянс можна потрапити без перехідного періоду. І Київ повинен цим скористатися після війни.

До теми НАТО вже на порозі України, – політолог про ратифікацію вступу Фінляндії

Фінляндія відмовилася від "фінляндизації"

Як наголосив Фесенко, Україна ще навіть до 2014 року постійно демонстрували та пропонували модель відносин, яка існувала між Фінляндією та Росією. А вже зараз там добровільно відмовляються від такого формату.

Нам постійно демонстрували такий зразок "позитивний" – "фінляндизацію". Що нібито в Фінляндії особливі відносини з Росією; що треба зберігати нейтралітет, який гарантує і безпеку, і різні економічні бонуси. Але ми бачимо, чим це все закінчилося. Що Фінляндія сама відмовляється від цієї моделі,

– зауважив Фесенко.

Фесенко прокоментував вступ Фінляндії до НАТО: дивіться відео

Причиною до змін стала агресивна поведінка Росії. У Швеції та Фінляндії зрозуміли, що ключ до їхнього захисту лежить не в нейтралітеті, а в покладанні на спільну безпеку в межах НАТО. Україна так само йде до цього.

Адже навіть після виходу на кордони 1991 року ризики нової війни будуть. А-от, якщо Україна перебуватиме в НАТО, то вони значно мінімізуються.

Вступ Фінляндії у НАТО: коротко