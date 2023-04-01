Даже Финляндия отказалась от "финляндизации": почему нейтралитет не дает гарантий безопасности

Недавно Турция официально согласовала вступление Финляндии в НАТО. Поэтому вскоре они смогут присоединиться к Североатлантическому союзу. И это очень положительный прецедент для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, ускоренное вступление Финляндии, а затем, пожалуй, и Швеции создает важный прецедент для Украины. Ведь это показывает, что в Североатлантический союз можно попасть без переходного периода. И Киев должен этим воспользоваться после войны.

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Финляндия отказалась от "финляндизации"

Как отметил Фесенко, Украина еще даже до 2014 года постоянно демонстрировали и предлагали модель отношений, которая была между Финляндией и Россией. А сейчас там добровольно отказываются от такого формата.

Нам постоянно демонстрировали такой образец "положительный" – "финляндизацию". Что якобы у Финляндии особые отношения с Россией; что нужно сохранять нейтралитет, гарантирующий и безопасность, и различные экономические бонусы. Но мы видим, чем все это закончилось. Что Финляндия сама отказывается от этой модели,

– заметил Фесенко.

Фесенко прокомментировал вступление Финляндии в НАТО: смотрите видео

Причиной перемен стало агрессивное поведение России. В Швеции и Финляндии поняли, что ключ к их защите лежит не в нейтралитете, а в возложении на общую безопасность в рамках НАТО. Украина тоже идет к этому.

Ведь даже после выхода на границы 1991 года риски новой войны будут. А вот если Украина будет находиться в НАТО, то они значительно минимизируются.

Вступление Финляндии в НАТО: кратко