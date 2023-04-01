Даже Финляндия отказалась от "финляндизации": почему нейтралитет не дает гарантий безопасности
Недавно Турция официально согласовала вступление Финляндии в НАТО. Поэтому вскоре они смогут присоединиться к Североатлантическому союзу. И это очень положительный прецедент для Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, ускоренное вступление Финляндии, а затем, пожалуй, и Швеции создает важный прецедент для Украины. Ведь это показывает, что в Североатлантический союз можно попасть без переходного периода. И Киев должен этим воспользоваться после войны.
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Финляндия отказалась от "финляндизации"
Как отметил Фесенко, Украина еще даже до 2014 года постоянно демонстрировали и предлагали модель отношений, которая была между Финляндией и Россией. А сейчас там добровольно отказываются от такого формата.
Нам постоянно демонстрировали такой образец "положительный" – "финляндизацию". Что якобы у Финляндии особые отношения с Россией; что нужно сохранять нейтралитет, гарантирующий и безопасность, и различные экономические бонусы. Но мы видим, чем все это закончилось. Что Финляндия сама отказывается от этой модели,
– заметил Фесенко.
Фесенко прокомментировал вступление Финляндии в НАТО: смотрите видео
Причиной перемен стало агрессивное поведение России. В Швеции и Финляндии поняли, что ключ к их защите лежит не в нейтралитете, а в возложении на общую безопасность в рамках НАТО. Украина тоже идет к этому.
Ведь даже после выхода на границы 1991 года риски новой войны будут. А вот если Украина будет находиться в НАТО, то они значительно минимизируются.
Вступление Финляндии в НАТО: кратко
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки о вступлении в НАТО. Все это происходило на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя до этого обе и Финляндия, и Швеция придерживались политики нейтралитета.
- Турция сразу резко отреагировала на попытки вступления Швеции в НАТО из-за ряда проблемных вопросов. А впоследствии там состоялась акция с сожжением Корана и повешение чучела Эрдогана, что значительно задержало процесс. Это могли организовать российские спецслужбы.
- Но все-таки Турция ратифицировала заявку Финляндии. Ситуацию со Швецией пытаются разрешить. Генсек НАТО ЕНС Столтенберг сказал, что в ближайшие дни Финляндия станет членом НАТО.