Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він додав, що вступ Фінляндії став можливим завдяки боротьбі України.
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Україна допомогла вступити Фінляндії у НАТО
За його словами, у минулому столітті ніхто не вірив, що Фінляндія, яка межувала з СРСР, а зараз з Росією, стане членом НАТО. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну і те, що наша країна гідно відбиває його, зробило можливим цей крок.
"Бачимо, якою є реакція Росії – ніхто не завдав ядерного удару по Гельсінкі, не підвів армію до кордонів країни. Безнога і безрука Росія не може опиратись природним речам. Фіни нам дуже допомагають у цій війні й вони гарний приклад того, як скористатись своєю перемогою над Росією", – зазначив Давидюк.
Микола Давидюк про ратифікацію Туреччиною вступу Фінляндії в НАТО: дивитись відео
Він розповів, що Фінляндія хороший приклад, як з сировинної держави стати відомою на весь світ технологічною країною, а вступ країни у НАТО став можливим завдяки впертому опору українців.
Не прикрили б ми, вони б не стали членами НАТО. Але й вони не сиділи склавши руки, не думали чи допомагати Україні, чи не допомагати, а взяли і зробили це,
– додав політолог.
На порозі вступ Швеції
Микола Давидюк наголосив, що було б символічно, якби Україна вступила в НАТО після Фінляндії та Швеції й стала 33 країною в альянсі. Він упевнений, що вступ Швеції також є реальним.
"Ми зараз вивчаємо кампанію, яка ведеться проти Ердогана у Туреччині. Цілком ймовірно, що він не зможе виграти ці вибори. Після цього новий парламент може проголосувати за вступ Швеції. Сам Столтенберг (генеральний секретар НАТО – 24 Канал) про це натякнув, мовляв, до літа ще є час і ніхто перед Швецією двері не закриває", – наголосив він.
Фінляндія та Швеція вступають у НАТО: головне
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Країни зробили це на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до цього дотримуючись політики нейтралітету.
- Обидві країни заявили, що не планують відмовлятись від розміщення ядерної зброї, а також баз Північноатлантичного Альянсу у разі приєднання до НАТО.
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив 30 березня, що невдовзі Фінляндія офіційно стане 31 членом НАТО після того, як Туреччина ратифікувала відповідний протокол.