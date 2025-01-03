Псує свою репутацію: чим можуть завершитися "розбірки" Фіцо з Україною щодо газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже неодноразово шантажує Україну, через припинення транзиту російського газу. Його заяви демонструють антиукраїнську позицію та підривають авторитет в ЄС.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу розповів, що обмеження підтримки українських біженців – це ще один інструмент тиску, який використовує Роберт Фіцо. Напередодні Нового року словацький прем'єр намагався шантажувати Україну, погрожуючи припиненням постачання електроенергії.

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Проте Україна заявила, що може отримати додаткові обсяги електроенергії від європейських партнерів через Польщу, Угорщину та Румунію.

Спроби Фіцо виглядають аморальними, адже йдеться про людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Варто згадати, що в перші місяці вторгнення словацькі організації та уряд активно допомагали українським біженцям. Тоді Словаччина прийняла значну кількість переселенців,

– зазначив Фесенко.

Він також наголосив, що Фіцо використовує ситуацію виключно як політичний інструмент, ігноруючи справжню причину проблеми – російську агресію проти України.

Якщо Роберт Фіцо продовжить поводитися так, він ще більше підірве свою репутацію в Європейському Союзі та викликатиме до себе відповідне негативне ставлення,

– додав політолог.

Він також підкреслив, що через таку політику українці можуть виїжджати зі Словаччини до інших країн ЄС. Це створить певні труднощі, але вони не будуть критичними.

Енергетична ситуація в Словаччині

"Словаччина отримувала прибутки від транзиту російського газу, перепродуючи його. Однак через припинення транзиту країна зазнає збитків у розмірі 500 мільйонів євро. Для порівняння, Україна через це втрачає близько 1 мільярда доларів, тобто майже вдвічі більше, ніж Словаччина" – додав Фесенко.

Попри це, Україна, координуючи свої дії з ЄС, вирішила припинити транзит російського газу, оскільки компромісних рішень знайти не вдалося. Як пояснив Володимир Фесенко, навіть постачання газу з Азербайджану могло б бути російським газом під іншим брендом, що стало б додатковим джерелом фінансування війни.

Сховища заповнені

За офіційними даними, газосховища Словаччини заповнені на 75%, а Румунії – на 68%. Сам Роберт Фіцо та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнавали, що їхні країни не зіткнуться з енергетичною кризою. Енергетичні труднощі виникли лише в Придністров'ї, але Словаччині вдалося уникнути подібних проблем.

Фіцо створює штучну проблему, використовуючи її для звинувачень України. Він намагається чинити тиск, хоча схожі проблеми виникали і раніше. Наприклад, у 2022 році Росія шантажувала Європу, різко скоротивши обсяги постачання газу та підвищивши ціни,

– підсумував Фесенко.

На думку Фесенка, частину втрат можна компенсувати коштом ЄС. Україна пропонувала обговорити це питання спільно з європейськими партнерами. Однак Роберт Фіцо відмовився, натомість звинуватив президента України Володимира Зеленського у корупції.

Рішення про компенсацію втрат мало б ухвалюватися в межах ЄС. Євросоюз заздалегідь підготувався до можливих труднощів, наповнивши газосховища, домовившись про постачання газу через Туреччину, Італію, а також про постачання скрапленого газу з Франції, Німеччини та Польщі. Частина цього газу надходитиме і до Словаччини.