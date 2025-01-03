Портит свою репутацию: чем могут завершиться "разборки" Фицо с Украиной по газу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже неоднократно шантажирует Украину, из-за прекращения транзита российского газа. Его заявления демонстрируют антиукраинскую позицию и подрывают авторитет в ЕС.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала рассказал, что ограничение поддержки украинских беженцев – это еще один инструмент давления, который использует Роберт Фицо. Накануне Нового года словацкий премьер пытался шантажировать Украину пытался шантажировать Украину, угрожая прекращением поставок электроэнергии.

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Однако Украина заявила, что может получить дополнительные объемы электроэнергии от европейских партнеров через Польшу, Венгрию и Румынию.

Попытки Фицо выглядят аморальными, ведь речь идет о людях, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Стоит вспомнить, что в первые месяцы вторжения словацкие организации и правительство активно помогали украинским беженцам. Тогда Словакия приняла значительное количество переселенцев,

– отметил Фесенко.

Он также отметил, что Фицо использует ситуацию исключительно как политический инструмент, игнорируя истинную причину проблемы – российскую агрессию против Украины.

Если Роберт Фицо продолжит вести себя так, он еще больше подорвет свою репутацию в Европейском Союзе и вызовет к себе соответствующее негативное отношение,

– добавил политолог.

Он также подчеркнул, что из-за такой политики украинцы могут выезжать из Словакии в другие страны ЕС. Это создаст определенные трудности, но они не будут критическими.

Энергетическая ситуация в Словакии

"Словакия получала прибыль от транзита российского газа, перепродавая его. Однако из-за прекращения транзита страна несет убытки в размере 500 миллионов евро. Для сравнения, Украина из-за этого теряет около 1 миллиарда долларов, то есть почти вдвое больше, чем Словакия" – добавил Фесенко.

Несмотря на это, Украина, координируя свои действия с ЕС, решила прекратить транзит российского газа, поскольку компромиссных решений найти не удалось. Как пояснил Владимир Фесенко, даже поставки газа из Азербайджана могло бы быть российским газом под другим брендом, что стало бы дополнительным источником финансирования войны.

Хранилища заполнены

По официальным данным, газохранилища Словакии заполнены на 75%, а Румынии – на 68%. Сам Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признавали, что их страны не столкнутся с энергетическим кризисом. Энергетические трудности возникли только в Приднестровье, но Словакии удалось избежать подобных проблем.

Фицо создает искусственную проблему, используя ее для обвинений Украины. Он пытается оказать давление, хотя похожие проблемы возникали и раньше. Например, в 2022 году Россия шантажировала Европу, резко сократив объемы поставок газа и повысив цены,

– подытожил Фесенко.

По мнению Фесенко, часть потерь можно компенсировать за счет ЕС. Украина предлагала обсудить этот вопрос совместно с европейскими партнерами. Однако Роберт Фицо отказался, вместо этого обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции.

Решение о компенсации потерь должно было бы приниматься в пределах ЕС. Евросоюз заранее подготовился к возможным трудностям, наполнив газохранилища, договорившись о поставках газа через Турцию, Италию, а также о поставках сжиженного газа из Франции, Германии и Польши. Часть этого газа будет поступать и в Словакию.