Не было крайне важных вопросов по Украине, которые Орбану и Фицо удалось заблокировать. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"В ЕС разбираются с Орбаном и Фицо"

Михаил Шейтельман отметил, что все пакеты санкций против России были единогласно приняты членами Евросоюза. Так же в ЕС проголосовали за выделение кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов.

В решающие моменты, когда есть какая-то критическая точка, когда нужно принять решение, проголосовать, со Словакией и Венгрией разбираются "старшие товарищи" по Евросоюзу. В ЕС при принятии решения прежде всего учитывается мнение крупных стран, а остальных уговаривают в одиночку,

– подчеркнул он.

Еще не было действительно важных решений, которые Венгрии и Словакии удалось заблокировать. Европейский Союз понимает, как работать с Орбаном и Фицо. Они часто сеют панику своими заявлениями о войне в Украине, однако не стоит преувеличивать их влияние, считает политтехнолог.

"Они пытаются работать на Россию, называя себя европейскими лидерами. Но о них все все знают. Здесь нет никаких секретов", – добавил Шейтельман.

Напомним, 1 января 2025 года заканчивается контракт по транзита российского газа через территорию Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет давать возможностей России в дальнейшем зарабатывать на передаче газа другим странам. В ответ Роберт Фицо заявил, что может остановить резервные поставки электроэнергии Украине.

Недавно Виктор Орбан заявил, что война в Украине закончится уже в 2025 году. По его словам, для этого есть два варианта развития событий: мирные переговоры или уничтожение одной из сторон. Также премьер-министр Венгрии раскритиковал западную помощь Украине.