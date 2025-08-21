Напередодні зустрічі Зеленського та європейських союзників з Трампом у Вашингтоні 17 серпня з'явилася перша інформація та фото нової української ракети FP-5 “Фламінго”, здатної летіти на 3000 кілометрів. 20 серпня про неї розповів сам президент Зеленський, пообіцявши, що вже за кілька місяців Україна матиме дуже багато цих снарядів.

Що відомо про ракету "Фламінго", чому її так назвали та який потенціал і користь може принести Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про нову українську ракету "Фламінго"?

Ввечері 17 серпня український фотокор агенції Associated Press Єфрем Лукацький повідомив добру новину – нові вітчизняні крилаті ракети "Фламінго" поступили в серійне виробництво.

Також журналіст, який особисто 14 серпня побував на одному з підприємств, де виробляють ракети, поінформував, що дальність ракет складає 3000 кілометрів, а бойова частина – понад 1000 кілограмів.

Ця новина стала сенсацією і доброю звісткою для українців, вороги ж навпаки дуже засмутилися. І не лише в Росії, а й в далекому Ірані (який є союзником росіян), активізували свої знання з географії та вирахували, що "Фламінго", якщо буде потрібно, може дотягнутися й до них.



Іранське занепокоєння / Скриншот з Х

Того ж дня початок виробництво нових українських крилатих ракет підтвердив міністр оборони Денис Шмигаль.

Згодом "Дзеркало тижня" на своєму сайті опублікувало відео, на якому показаний пуск схожої на німецьку "Фау-1" ракети "Фламінго" спершу на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території Росії.

20 серпня на закритій зустрічі з журналістами, де був і 24 Канал, президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію та заявив, що на зиму 2025/2026 Україна матиме достатню кількість ракет "Фламінго" й тоді з ними вже буде неможливо не рахуватися.

Були успішні випробування нашої далекобійної ракети "Фламінго". І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є, вона летить 3 тисячі кілометрів. До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні – лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитись на фінансування цієї програми,

– Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Нарешті 21 серпня вийшов той самий анонсований Лукацьким репортаж Associated Press, завдяки якому можна було добре розгледіти саму 6-тонну ракету, а також дізнатися деякі деталі про "Фламінго".



Ракета важить 6 тонн і має габарити, що вражають / Фото Єфрем Лукацький, AP

Журналісти повідомили, що виробник ракет – українська компанія Fire Point. Технічна назва ракет FP-5 (скорочення від назви компанії та номер моделі).

Зверніть увагу! Пташина назва – данина рожевому кольору, який мали перші тестові зразки, які помилково пофарбували у рожевий колір. На жаль, на певному етапі виробництва від цієї новації та опції вражати росіян силою краси довелося відмовитись й зробити вибір на користь більш традиційних кольорів.

Fire Point випускає не лише ракети, але й дрони, їх наразі найуспішніший і вже добре масштабований проєкт – безпілотники FP-1.

Виробництво здійснюється на таємних заводах компанії, які децентралізовані та добре захищені, як природними перешкодами, так і технічними засобами.

Наразі Fire Point виробляє по одній ракеті "Фламінго" на добу, але за кілька місяців (вже у жовтні 2025 року) компанія обіцяє масштабувати виробництво до 7 одиниць на добу або близько 200 ракет на місяць.



Уважний глядач зверне увагу на одразу 7 ракет "Фламінго" в одному цеху / Фото Єфрем Лукацький, AP

Компанію Fire Point створили на початку 2022 року близькі друзі, які фактично не мали жодного бойового досвіду, але були експертами з різних цивільних галузей (будівництво, дизайн, архітектура). Їхньою метою було масове виробництво недорогих дронів, які могли б зрівнятися за потужністю з іранськими "Шахедами", що їх використовує Росія у війні з Україною.

Першим успішним проєктом компанії стали далекобійні дрони FP-1, здатні долати 1600 кілометрів. Нині вони відповідають за 60% українських "далеких" ударів по Росії. Тепер Fire Point розширює діяльність і вже масштабує виробництво крилатих ракет.

Ракети "Фламінго" кращі за Tomahawk і російські "Калібри"?

"Фламінго" – це крилата ракета, що має дальність 3000 кілометрів і несе корисне навантаження 1150 кілограмів. На секунду, це вдвічі краще за американський Tomahawk.

Відхилення ракети від цілі становить не більше 14 метрів, що для такої дальності та потужності бойової частини є дуже добрим результатом.

Фактично "Фламінго" – це український аналог російських Х-55 чи навіть "Калібрів", але значно дешевший і відповідно – масовіший.

Зазначимо, що "Фламінго" – не суто українська розробка, а продукт кооперації кількох країн, зокрема, Великої Британії, якій набридло спостерігати за російським ракетним терором і вона вирішила зрівняти сили сторін. Тож чекаємо нову порцію істеричних твітів про підступи англосаксів.



Характеристики ракети FP-5 / інфографіка Milanion Group

Модель снаряда на початку лютого 2025 року показувала компанія Milanion Group з ОАЕ на зброярській виставці IDEX-2025. Завдяки цьому стали відомі й тактико-технічні характеристики ракети.

FP-5 "Фламінго" – основні характеристики

виробник – Fire Point (Україна);

дата початку серійного виробництва – 2025 рік;

тип – крилата ракета;

клас – "поверхня – поверхня";

пускова – наземна конструкція;

дальність – 3000 кілометрів;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850 – 900 км/год;

розмах крила – 6 метрів;

максимальна злітна вага – 6 тонн;

вага бойової частини – 1150 кілограмів;

максимальне відхилення від цілі – 14 кілометрів;

виробництво – 1 – 7 одиниць на добу.

Українська ракета "Фламінго": дивіться відео

До чого потрібно готуватися росіянам?

Нова українська ракета використовує супутникову навігацію, що стійка до РЕБ, а також інерціальну систему наведення. Тож "Фламінго", коли завершить свій період гніздування та нарешті полетить у вирій, стане непростим випробуванням для росіян, яким тепер доведеться використовувати ще більше своїх ЗРК і ще інтенсивніше ганяти авіацію, якої й так не вистачає. А тепер в України з'явиться ще більше можливостей для ударів по Росії.

І не треба слухати скептиків, які кажуть, що таку "бандуру" дуже легко помітити в повітрі й відповідно – знищити. Не легко – і вдалі "прильоти" наших стареньких "стрижів" це лише підтверджують. До того ж "стрижів" можна було порахувати по пальцях, а що робити, коли на Росію полетять сотні ракет по 6 тонн з бойовою частиною майже як у розрекламованого "Орєшніка" кожна?

Пуски ракети здійснюються з наземної платформи, а сама ракета має фіксоване пряме крило, що не складається. Всі ці компроміси зроблені на користь масовості та здешевлення виробу.

Пуск "Фламінго" займе до 30 – 40 хвилин, але, враховуючи дальність ракет, це не буде проблемою, адже їх можна розмістити в глибині території України та все одно стріляти хоч по Москві. Але найперше – по захованими за Уралом виробництвам і логістиці.

Україні ж доводиться запускати ракети з землі. При цьому значна кількість російських виробництв розташована за Уралом. Щоб дістати туди й потрібна ракета з дальністю 3 тисячі кілометрів. Це дозволить ліквідувати не лише воєнні виробництва, але й логістику на Північну Корею,

– військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу прогнозує потенційні пріоритети для "Фламінго".

Тож тепер росіяни не будуть безкарно обстрілювати українські міста – тепер на них чекатиме дзеркальна відповідь, а також – денацифікація та демілітаризація.