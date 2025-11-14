Росіяни різко підсилили два типи дронів: в "Ахіллесі" назвали найбільші загрози

Росія значно посилила свої можливості завдяки двом типам безпілотників. Україна розробляє власні аналоги, але поки що не досягла паритету через обмежений доступ до якісних компонентів.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що перевага противника зумовлена прямим доступом до найкращих китайських технологій та комплектуючих. Особливо критичним є високоякісний оптоволоконний кабель, який дозволяє російським дронам працювати навіть у складних погодних умовах.

Як росіяни посилили свої дрони?

Противник посилив можливості перш за все дронами-камікадзе "Молнія": дешеве FPV-крило оснастили автоматичним донаведенням. Також посилили конструкцію, завдяки чому крило тепер несе 7 – 8 кілограмів корисного навантаження.

Якщо росіяни знаходять українську артилерію, то можуть одразу скеровувати туди 10 – 20 "Молній", кожна з яких несе заряд, достатній для знищення танка чи будівлі.

Україна вже має кілька власних розробок, які ефективно працюють на лінії зіткнення. Зараз вони проходять модернізацію. Тому в осяжній перспективі ми зможемо дати противнику достатньо серйозну відповідь,

– сказав Федоренко.

Як оптоволоконні дрони дають Росії перевагу на полі бою?

Другий компонент російської переваги – дрони на оптоволокні. Це FPV-камікадзе з боєприпасом, батареєю та котушкою оптоволокна, намотаною знизу за принципом спінінга. Кабель буває різної товщини, з різними властивостями та якістю.

Коли пілот керує дроном, цей кабель розмотується, передаючи сигнали управління та відеозображення від пульта до дрона через фізичний провід. Саме тому засоби радіоелектронної боротьби безсилі проти таких дронів.

Дрон на оптоволокні може літати в умовах складного радіогоризонту, тоді як звичайний дрон залітає за перешкоду – сигнал пропадає, борт втрачає керованість.

В України вже з'явилися ефективні дрони на оптоволокні. Критично важливо масштабувати цей досвід, щоб досягти паритету з противником хоча б на пріоритетних напрямках – повного паритету забезпечити поки що неможливо,

– наголосив Федоренко.

Противник має можливість літати за дуже поганих погодних умов, бо якість їхнього кабелю вища. Тому що Китай передав Росії найякісніші комплектуючі.

"Ми впроваджуємо власні рішення на фронті: інженерне прикриття маршрутів висування, додаткові заходи на шляхах сполучення, а також ретельну інженерну підготовку позицій. Важливим є й уміння працювати з гладкоствольною зброєю, зокрема дробовиками, щоб збивати дрони при їхньому візуальному виявленні", – підкреслив Федоренко.

Оптоволоконний дрон більший за звичайний через встановлену котушку з кабелем, тож його легше збити.

