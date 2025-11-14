Россияне резко усилили два типа дронов: в "Ахиллесе" назвали самые большие угрозы

Россия значительно усилила свои возможности благодаря двум типам беспилотников. Украина разрабатывает собственные аналоги, но пока не достигла паритета из-за ограниченного доступа к качественным компонентам.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что преимущество противника обусловлено прямым доступом к лучшим китайским технологиям и комплектующим. Особенно критическим является высококачественный оптоволоконный кабель, который позволяет российским дронам работать даже в сложных погодных условиях.

Как россияне усилили свои дроны?

Противник усилил возможности прежде всего дронами-камикадзе "Молния": дешевое FPV-крыло оснастили автоматическим донаведением. Также усилили конструкцию, благодаря чему крыло теперь несет 7 – 8 килограммов полезной нагрузки.

Если россияне находят украинскую артиллерию, то могут сразу направлять туда 10 – 20 "Молний", каждая из которых несет заряд, достаточный для уничтожения танка или здания.

Украина уже имеет несколько собственных разработок, которые эффективно работают на линии соприкосновения. Сейчас они проходят модернизацию. Поэтому в обозримой перспективе мы сможем дать противнику достаточно серьезный ответ, – сказал Федоренко.

Как оптоволоконные дроны дают России преимущество на поле боя?

Второй компонент российского преимущества – дроны на оптоволокне. Это FPV-камикадзе с боеприпасом, батареей и катушкой оптоволокна, намотанной снизу по принципу спиннинга. Кабель бывает разной толщины, с разными свойствами и качеством.

Когда пилот управляет дроном, этот кабель разматывается, передавая сигналы управления и видеоизображения от пульта к дрону через физический провод. Именно поэтому средства радиоэлектронной борьбы бессильны против таких дронов.

Дрон на оптоволокне может летать в условиях сложного радиогоризонта, тогда как обычный дрон залетает за препятствие – сигнал пропадает, борт теряет управляемость.

В Украине уже появились эффективные дроны на оптоволокне. Критически важно масштабировать этот опыт, чтобы достичь паритета с противником хотя бы на приоритетных направлениях – полного паритета обеспечить пока невозможно, – подчеркнул Федоренко.

Противник имеет возможность летать при очень плохих погодных условиях, потому что качество его кабеля выше: Китай передал России качественные комплектующие.

"Мы внедряем собственные решения на фронте: инженерное прикрытие маршрутов выдвижения, дополнительные меры на путях сообщения, а также тщательную инженерную подготовку позиций. Важным является и умение работать с гладкоствольным оружием, в частности дробовиками, чтобы сбивать дроны при их визуальном обнаружении", – подчеркнул Федоренко.

Оптоволоконный дрон больше обычного из-за установленной катушки с кабелем, поэтому его легче сбить.

