Волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що близько 60% FPV-дронів, закуплених за державним замовленням, або повністю непридатні до використання, або потребують значного доопрацювання. Подекуди доводиться власноруч виправляти несправності поставлених безпілотників.

Відповідну заяву Сергій Стерненко зробив у своїх соцмережах 8 вересня, передає 24 Канал.

Чому частина українських дронів непридатна для використання?

Йдеться про партію з приблизно 2 мільйонів одиниць, значна частина яких залишається на складах через технічні недоліки. У грошовому еквіваленті це становить втрати на мільярди гривень.

Понад половина із 2 мільйонів FPV від держави – непридатні та лежать на складах,

– наголосив Стерненко.

Основними причинами такої ситуації він називає дві проблеми. По-перше, логістичні затримки можуть тривати від 1 до 6 місяців, що суттєво ускладнює своєчасне постачання.

По-друге, Генштаб ЗСУ формулює вимоги до закупівель, чітко вказуючи Міністерству оборони конкретні моделі дронів для придбання. Однак при цьому не враховуються технічні характеристики безпілотників чи якість їх складання.

За інформацією Стерненка, такі проблеми можуть бути наслідком або масштабної корупції, або серйозних прорахунків у плануванні, а можливо, поєднання обох факторів.

У підсумку виправлення цих недоліків лягає на плечі спеціалістів, які змушені доопрацьовувати техніку вже після її надходження.

