Стерненко заявив, що 60% поставлених за держзамовленням FPV-дронів – браковані
- Близько 60% FPV-дронів, закуплених за державним замовленням, виявилися непридатними або потребують доопрацювання, що призводить до значних фінансових втрат.
- Основні проблеми пов'язані з логістичними затримками та невідповідністю технічних характеристик вимогам Генштабу ЗСУ.
Волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що близько 60% FPV-дронів, закуплених за державним замовленням, або повністю непридатні до використання, або потребують значного доопрацювання. Подекуди доводиться власноруч виправляти несправності поставлених безпілотників.
Відповідну заяву Сергій Стерненко зробив у своїх соцмережах 8 вересня, передає 24 Канал.
До теми Війна дронів: безпілотник десантників знищив російський логістичний НРК
Чому частина українських дронів непридатна для використання?
Йдеться про партію з приблизно 2 мільйонів одиниць, значна частина яких залишається на складах через технічні недоліки. У грошовому еквіваленті це становить втрати на мільярди гривень.
Понад половина із 2 мільйонів FPV від держави – непридатні та лежать на складах,
– наголосив Стерненко.
Основними причинами такої ситуації він називає дві проблеми. По-перше, логістичні затримки можуть тривати від 1 до 6 місяців, що суттєво ускладнює своєчасне постачання.
По-друге, Генштаб ЗСУ формулює вимоги до закупівель, чітко вказуючи Міністерству оборони конкретні моделі дронів для придбання. Однак при цьому не враховуються технічні характеристики безпілотників чи якість їх складання.
За інформацією Стерненка, такі проблеми можуть бути наслідком або масштабної корупції, або серйозних прорахунків у плануванні, а можливо, поєднання обох факторів.
У підсумку виправлення цих недоліків лягає на плечі спеціалістів, які змушені доопрацьовувати техніку вже після її надходження.
Яка ситуація з виробництвом української зброї?
Від початку війни з Росією українська індустрія дронів зросла на 900% завдяки розширенню виробництва та інноваціям.
Проте галузь стикається з нестачею фахівців, залежністю від імпорту деталей і потребою у довгострокових контрактах.
- Компанія Ukrspecsystems планує відкрити завод у Великій Британії у 2026 році з інвестиціями 200 мільйонів фунтів. Проєкт створить до 500 робочих місць і посилить оборонні можливості завдяки українським технологіям.
- Своєю чергою компанія Fire Point, відома виробництвом ракети "Фламінго", анонсувала створення нових балістичних ракет та систем протиповітряної оборони.