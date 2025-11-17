Rafale проти F-16 та Gripen: військовий експерт назвав переваги французького винищувача

Україна та Франція підписали історичну угоду, відповідно до якої Україна зможе закупити військове обладнання з оборонної промисловості та технологічної бази Франції Зокрема йдеться про 100 літаків Rafale F4.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, які переваги французьких літаків Rafale. Раніше Володимир Зеленський анонсував, що Україна планує сформувати авіаційний флот, що складатиметься із 250 сучасних літаків. Йдеться, зокрема, про F-16, Gripen і Rafale.

Який головний плюс Rafale?

Нарожний пояснив, що Rafale – майже цілком локалізований літак, який повністю виробляється у Франції. З технологічного погляду він значно відрізняється від літака Gripen, на якому стоїть американський двигун, та від F-16. У Rafale є два двигуни і у нього більший радіус дії.

Проблема F-16 у тому, що у нього відносно невеликий радіус дії та за концепцією його використання у країнах НАТО у повітрі постійно перебуває літак-дозаправщик, який дозаправляє F-16,

– наголосив він.

Такі літаки, за словами військового експерта, союзники нам не передавали, тому у нас трохи інша концепція. Маємо так звані аеродроми підскоку. Вони розташовані посередині між базовим аеродромом та лінією фронту, і на ньому може приземлитися F-16, заправитися і летіти далі, щоб виконувати свої бойові завдання, патрулювати тощо.

Плюс одного двигуна у F-16 – це маленький, непомітний літак, який залишає відносно невеликий тепловий слід, і він не такий голосний. Водночас, як зауважив він, якщо у цей літак потрапить, наприклад, птах чи уламок від вибуху крилатої ракети, тоді його єдиний двигун відмовляє і F-16 падає.

"У літаках з двома двигунами, такими як Rafale, якщо один двигун відмовив, то літак може абсолютно реально повернутися на базу. Тому він надійніший", – підкреслив засновник БО "Реактивна пошта".

Чи має Rafale реальний бойовий досвід?

Для нього, відповідно до концепції НАТО, підходять всі ракети, що є сумісними і для F-16. Але навіть якщо є несумісне озброєння суто французького виробництва, з цим, на його думку, проблем бути не може.

Зверніть увагу! На сьогодні черга на виробництво Rafale розтягнута приблизно на 9 років. Наприклад, Хорватія у 2021 році замовила 12 уживаних Rafale за 1,15 мільярда євро і отримувала їх з жовтня 2023-го до квітня 2025 року. Відомо, що один новий літак Rafale у версії F4 коштує приблизно 225 мільйонів євро.

Літак – це не просто платформа, яка злетіла з точки "А" в точку "Б", долетіла, скинула бомбу чи запустила ракету і повернулась назад. Це – сумісність радарів, система розпізнавання "свій – чужий", щоб наші системи ЗРК не збивали власні літаки. Інтеграція таких систем може тривати від одного місяця до п'яти.

Проте це сучасний літак, який себе дуже гарно зарекомендував. Він має великий досвід використання порівняно, наприклад, з Gripen, що практично не має бойового досвіду. На ньому здійснювались тільки патрулювання, але бойових вилетів не було,

– відзначив Павло Нарожний.

Військовий експерт додав, що Rafale має реальний бойовий досвід, його проблеми та переваги зрозумілі тим країнам, які його експлуатують. Тому це дуже гарний вибір і гарна підтримка наших союзників, їхньої економіки. Адже вони дають нам гроші і хочуть отримати щось на заміну. І вони отримують робочі місця і кошти за ці літаки.

