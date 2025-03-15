Акаунт Жириновського у соцмережі Маска "ожив": що написав мертвий політик
- Офіційний акаунт Володимира Жириновського в соцмережі X активізувався після його смерті у 2022 році, викликавши ажіотаж.
- Перший допис в акаунті містив повідомлення про те, що найближчим часом станеться подія, яка змінить хід подій і шокує багатьох людей.
У мережі здійнявся ажіотаж після того, як офіційний акаунт Володимира Жириновського в соцмережі X (колишній Twitter) несподівано активізувався. Це стало справжнім сюрпризом, адже російський політик помер ще у 2022 році.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт мертвого політика у соцмережі Х.
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Що написали в акаунті Жириновського
Перший допис після довгої тиші містив коротке, але інтригуюче повідомлення:
Найближчим часом станеться те, що змінить хід подій. Багато людей будуть шоковані. Чекайте,
– мовиться у повідомленні.
Це спричинило шквал реакцій – користувачі жартують, що політик "воскрес", а дехто припускає, що сторінку могли зламати або ж її веде команда Жириновського.
Цікаво! Скандальний російський політик помер у квітні 2022 року. Лідер ЛДПР хворів на коронавірус та був у комі. Він 8 разів вакцинувався від хвороби. Однак це не допомогло, бо "коловся" він російським "Спутником".
Що написав Жириновський / Скриншот із соцмережі Х
Що відомо про Жириновського
- Володимир Жириновський за життя відзначився своїми агресивними, ксенофобськими та імперіалістичними заявами. Він неодноразово заявляв про намір "захопити Київ за три дні".
- А в грудні 2021-го він відкрито закликав Росію бомбардувати українські міста в новорічну ніч. Про смерть Жириновського стало відомо 6 квітня 2022 року.