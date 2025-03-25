Американець переодягнувся у костюм ведмедя, щоб прогнати справжнього ведмедя: курйозне відео
- У Північній Кароліні чоловік переодягнувся у костюм ведмедя, щоб відлякати справжнього ведмедя, і це виявилося успішним.
- Інцидент викликав змішані реакції в соціальних мережах, з одними користувачами, які захоплюються креативним підходом, а іншими, які вважають це небезпечним.
У США мешканець Північної Кароліни знайшов оригінальний спосіб відлякати чорного ведмедя. Для цього відчайдух переодягнувся у костюм ведмедя.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
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Що відомо про інцидент
Сталося це в американському штаті Північна Кароліна. Щоб відлякати непроханого гостя, чоловік одягнув карнавальний костюм ведмедя, і голосно ричачи, наблизився до справжнього ведмедя. На його подив, тактика виявилася успішною – дикий звір злякався і втік назад у ліс.
Важливо! Ведмеді можуть бути дуже небезпечними для людей, особливо якщо вони відчувають загрозу, захищають своїх дитинчат або перебувають у пошуках їжі. Однак більшість нападів трапляється через непередбачувані ситуації або випадкові зіткнення.
Подія, знята на відео, стала популярною у соціальних мережах.
Американець переодягнувся у костюм ведмедя: дивіться відео
Реакція мережі
Думки користувачів соцмереж розділилися: одні захоплюються сміливістю та креативністю чоловіка, інші вважають, що подібні дії можуть бути небезпечними та провокувати агресію з боку диких тварин.
Представники місцевих служб охорони дикої природи нагадали, що взаємодія з ведмедями може бути небезпечною і закликали мешканців у таких випадках звертатися до професіоналів.
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