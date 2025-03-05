Чоловік впав зі скелі просто на акулу: курйозне відео
- Турист у Флориді впав зі скелі у воду прямо на акулу, яка була біля берега.
- Ніхто не постраждав, турист швидко вибрався з води, а акула не встигла зреагувати.
В американському штаті Флорида стався курйозний випадок. Один з туристів впав зі скелі і шубовснувся у воду просто на акулу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegrafi.
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Що відомо про інцидент
Інцидент стався, коли група туристів згуртувалася на скелях. Раптово один з туристів не втримав рівновагу і впав у воду просто на акулу, яка чатувала біля берега.
Турист впав просто на акулу, яка не очікувала такого повороту подій.
Турист впав на акулу / Скриншот з відео
Чи не було постраждалих
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Але наслідок падіння злякалися як акула, так і сам чоловік. На оприлюднених кадрах видно, як хлопець швидко вибрався з води.
Це сталося майже моментально, тож акула не встигла зорієнтуватися у ситуації. Як ми бачимо на відео, чоловік загубив білі крокси, які потім плавали на поверхні.
Що відомо про інцидент: дивіться відео