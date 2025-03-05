Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegrafi.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел, когда группа туристов сплотилась на скалах. Внезапно один из туристов не удержал равновесие и упал в воду прямо на акулу, которая караулила у берега.

Турист упал прямо на акулу, которая не ожидала такого поворота событий.



Турист упал на акулу / Скриншот с видео

Не было пострадавших

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Но следствие падения испугались как акула, так и сам мужчина. На обнародованных кадрах видно, как парень быстро выбрался из воды.

Это произошло почти моментально, поэтому акула не успела сориентироваться в ситуации. Как мы видим на видео, мужчина потерял белые кроксы, которые потом плавали на поверхности.

Что известно об инциденте: смотрите видео