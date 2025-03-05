Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegrafi.

Дивіться також Шукайте корисні копалини: мережа вибухнула мемами після заяв Лукашенка

Що відомо про інцидент

Інцидент стався, коли група туристів згуртувалася на скелях. Раптово один з туристів не втримав рівновагу і впав у воду просто на акулу, яка чатувала біля берега.

Турист впав просто на акулу, яка не очікувала такого повороту подій.



Турист впав на акулу / Скриншот з відео

Чи не було постраждалих

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Але наслідок падіння злякалися як акула, так і сам чоловік. На оприлюднених кадрах видно, як хлопець швидко вибрався з води.

Це сталося майже моментально, тож акула не встигла зорієнтуватися у ситуації. Як ми бачимо на відео, чоловік загубив білі крокси, які потім плавали на поверхні.

Що відомо про інцидент: дивіться відео