Далеко не всі чоловіки так можуть: жінка встановила світовий рекорд з підтягувань
- Австралійка Олівія Вінсон встановила світовий рекорд, зробивши 7 079 підтягувань за 24 години, що майже вдвічі перевищило попередній рекорд Гіннеса.
- Після тривалої підготовки та подолання важкої травми, Олівія змогла побити рекорд, підтягуючись в середньому 5 разів щохвилини.
Австралійка Олівія Вінсон встановила вражаючий світовий рекорд. Вона змогла зробити 7 079 підтягувань за 24 години. Це майже вдвічі перевищило попередній рекорд Гіннеса!
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Як жінка встановила світовий рекорд
Австралійка зізналася, що шукала нового виклику. Аж раптом її чоловік запропонував їй побити рекорд з найбільшої кількості підтягувань за 24 години серед жінок.
Я спочатку буквально посміялася, бо думала, що немає жодного шансу це зробити. А потім я перевірила, який поточний рекорд, і він становив 4081, і знову подумала – ні, ні за що. А потім я через деякий час я трохи порахувала і подумала, що, можливо, зможу,
– сказала спортсменка.
Перед своєю першою спробою вона тренувалася 3 місяці по 12 годин щодня. На жаль, перша спроба виявила марною, і вона зазнала важкої травми – потягнула сухожилля біцепса лівої руки. Тож, Олівія взяла перерву, щоб відновитися.
Однак після ретельної підготовки вона спробувала побити рекорд ще раз. Однак і тут виникли свої труднощі. Жінка зізналася, що через 19 годин її почала нудити, і вона боялася, що її тіло може просто не витримати.
Жінка встановила світовий рекорд з підтягувань: дивіться відео
Зрештою, жінка таки змогла встановити світовий рекорд. Вона підтягнулася 7079 разів за 24 години. Тобто, в середньому вона робила 5 підтягувань щохвилини.
Я досягла показника, який я справді не вважала можливим для себе, коли вперше почала займатися цим. Я думаю, що є щось глибоко людське в розширенні меж, і вважаю, що світові рекорди створюють дуже відчутний маркер людського потенціалу,
– додала Олівія Вінсон.
Що відомо про інших рекордсменів
7079 підтягувань за 24 години – це справді вражаюче досягнення. Це абсолютний рекорд серед жінок. Натомість чоловіки також показали фантастичні результати:
- офіційний рекорд зафіксований Книгою рекордів Гіннеса належить південнокорейцю О Йохану, який у вересні 2024 року виконав 11 707 підтягувань за 24 години;
- а у квітні 2025 року, американець Труетт Хейнс встановив рекорд, виконавши 10 001 підтягування за добу.
Раніше ми писали про 82-річну американку Сару Блекман, яка встановила світовий рекорд, протримавшись у планці понад 5 хвилин, ставши найстаршою людиною, яка виконала цю вправу.