Швидко та ефективно: американець почистив авто за допомогою свого сина

Американець оприлюднив у мережі веселе відео, на якому видно, як він використав свою дитину для очищення машини від снігу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм andrewdeast.

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Цим відео він поділився у своїх соцмережах. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік бере свого сина на руки та витирає ним сніг з машини. Так розважається сімейство в місті Нешвілл, штат Теннессі.

Чесно кажучи, це досить хороший спосіб прибрання снігу,

– підписав відео чоловік.

У США чоловік прочищав машину від снігу своїм сином: дивіться відео

Також в публікації він залишив опитування, чи погоджуються з ним коментатори. Згідно з результатами:

77% опитаних обрали відповідь "так",

а 23% не сподобався такий вид розваг.

В Instagram відео за 5 днів набрало понад 129 мільйонів переглядів та майже 2,5 мільйона вподобань.