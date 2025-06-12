На бабусю подали до суду, бо вона зламала ногу садовому гному: яке рішення ухвалили судді
- Лоррейн Хаттон була виправдана у справі про зламану ногу садовому гному, визнано, що це не було провокацією.
- Судова справа тривала 15 місяців, що вважалося марною тратою часу і державних грошей.
- Пані Хаттон обурена рішенням поліції передати справу до суду, враховуючи її гарну репутацію.
Бабуся, на ім'я Лоррейн Хаттон постала перед судом через те, що випадково зламала ногу садовому гному своєї сусідки. Це сталося у той момент, коли вона намагалась перенести скульптуру зі спільної доріжки.
Попри вибачення, на Лоррейн Хаттон все одно подали до суду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.
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Це сталося попри те, що пані Хаттон попросила вибачення перед власницею скульптури і поклала 20 фунтів стерлінгів у поштову скриньку, щоб покрити збитки. Але її сусідка наполягла на тому, щоб викликати поліцію.
Після цього бабусі висунули звинувачення у завданні кримінального збитку. Вона тричі з'являлася у суді. І от нарешті ця справа отримала логічне завершення.
На бабусю подали до суду, бо вона зламала ногу садовому гному / Фото Unsplash
Яке рішення ухвалив суд
15-місячна сага завершилася тим, що пані Хаттон була визнана невинною у кримінальному злочині. Вона обурена діями поліції, які допустили передачу справи до суду і за марну трату грошей платників податків.
Це просто величезна трата часу і державних грошей. Ми були в суді три або чотири рази у цій справі. У мене ніколи в житті не було проблем з поліцією, і для людей мого покоління ходити до суду – це соромно,
– пояснила Хаттон.
Враховуючи гарну репутацію пані Хаттон, суд визнав, що інцидент з гномом не був вчинений з метою провокації.
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