Несмотря на извинения, на Лоррейн Хаттон все равно подали в суд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Это произошло несмотря на то, что госпожа Хаттон попросила прощения перед владелицей скульптуры и положила 20 фунтов стерлингов в почтовый ящик, чтобы покрыть убытки. Но ее соседка настояла на том, чтобы вызвать полицию.

После этого бабушке предъявили обвинение в нанесении уголовного ущерба. Она трижды появлялась в суде. И вот наконец это дело получило логическое завершение.



На бабушку подали в суд, потому что она сломала ногу садовому гному / Фото Unsplash

Какое решение принял суд

15-месячная сага завершилась тем, что госпожа Хаттон была признана невиновной в уголовном преступлении. Она возмущена действиями полиции, которые допустили передачу дела в суд и за пустую трату денег налогоплательщиков.

Это просто огромная трата времени и государственных денег. Мы были в суде три или четыре раза по этому делу. У меня никогда в жизни не было проблем с полицией, и для людей моего поколения ходить в суд – это стыдно,

– объяснила Хаттон.

Учитывая хорошую репутацию госпожи Хаттон, суд признал, что инцидент с гномом не был совершен с целью провокации.

Ранее женщина в Китае подала в суд на спортзал, потому что бежала по дорожке на каблуках. Суд признал 80% вины за ситуацию на самой женщине и 20% на спортзале, назначив штраф для спортзала.