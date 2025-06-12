Попри вибачення, на Лоррейн Хаттон все одно подали до суду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Це сталося попри те, що пані Хаттон попросила вибачення перед власницею скульптури і поклала 20 фунтів стерлінгів у поштову скриньку, щоб покрити збитки. Але її сусідка наполягла на тому, щоб викликати поліцію.

Після цього бабусі висунули звинувачення у завданні кримінального збитку. Вона тричі з'являлася у суді. І от нарешті ця справа отримала логічне завершення.



На бабусю подали до суду, бо вона зламала ногу садовому гному / Фото Unsplash

Яке рішення ухвалив суд

15-місячна сага завершилася тим, що пані Хаттон була визнана невинною у кримінальному злочині. Вона обурена діями поліції, які допустили передачу справи до суду і за марну трату грошей платників податків.

Це просто величезна трата часу і державних грошей. Ми були в суді три або чотири рази у цій справі. У мене ніколи в житті не було проблем з поліцією, і для людей мого покоління ходити до суду – це соромно,

– пояснила Хаттон.

Враховуючи гарну репутацію пані Хаттон, суд визнав, що інцидент з гномом не був вчинений з метою провокації.

Раніше жінка у Китаї подала до суду на спортзал, бо бігла по доріжці на підборах. Суд визнав 80% провини за ситуацію на самій жінці та 20% на спортзалі, призначивши штраф для спортзалу.