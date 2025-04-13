"Світився від радості": Трамп відкрив статую самому собі

Президент США Дональд Трамп встановив монумент самому собі. Статую він отримав у подарунок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис генерального директора Sticker Mule і колишнього кандидата у Конгрес Ентоні Константіно.

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Що відомо про статую Трампа

Так, статую, яка отримала назву "Монумент непокори", Трамп отримав у подарунок від підприємця Ентоні Константіно, члена гольф-клубу президента США.

Монумент було встановлено ​​поряд з гольф-полем у Мар-а-Лаго. Зазначається, що його можуть бачити всі члени клубу.

Константіно стверджує, що Трамп "світився від гордості", вперше побачивши свою бронзову семифутову статую. Монумент встановлено на кам’яному постаменті з вигравіруваним ім’ям дарувальника.

Статуя Дональда Трамп у гольф-клубі / фото Ентоні Констянтіно

До речі, Дональд Трамп, вочевидь, дуже подобається ідея розміщувати всюди пам'ятники собі. Наприкінці лютого він опублікував ШІ-відео про новий Сектор Гази, який перетворили на елітний курорт з золотою статуєю президента США в центрі.

Нещодавно 78-річний Дональд Трамп пройшов медичний огляд. Лікар повідомив, що Трамп "чудове когнітивне та фізичне здоров’я" і може виконувати глави держави. У звіті йдеться, що хороший стан здоров'я підтверджують його "часті перемоги в змаганнях з гольфу".