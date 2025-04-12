Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Трамп пройшов медогляд

Медогляд лідера США тривав близько 5 годин. За словами самого Трампа, обстеження включало "всі можливі тести". Він запевнив, що почувається добре як фізично, так і розумово. Вказується, що медичні звіти лікарів Білого дому можуть бути готові лише на вихідних.

Так, 78-річний Трамп пройшов обстеження у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Після завершення він вирушив на вихідні до Флориди. Спілкуючись із журналістами під час перельоту, Трамп повідомив, що лікарі надали йому "невелику" рекомендацію щодо покращення способу життя, однак не уточнив її зміст.

Загалом я відчував, що перебуваю в дуже хорошій формі. Добре серце, добра душа, дуже добра душа,

– зазначив Трамп.

Також він повідомив, що пройшов когнітивне тестування, результати якого, за його словами, були позитивними.

"Я дав правильні відповіді на всі питання", – додав американський політик.

Трамп також наголосив, що проходження тесту на когнітивні здібності відповідає очікуванням американців. Кажучи це, він водночас розкритикував свого попередника Джо Байдена, який, за його словами, відмовився від аналогічного тесту.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила журналістам, що Трамп проходить "плановий і давно запланований медичний огляд". Вона пообіцяла надати "висновок лікаря від Білого дому", який буде опубліковано "щойно це стане можливим".

AP уточнює, що медичний висновок стане першою публічною інформацією про здоров'я республіканця після замаху на нього в липні 2024 року в штаті Пенсільванія.